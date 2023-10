Pourquoi de plus en plus d’adultes achètent des poupées «Barbie» ?

Sur TikTok, de nombreuses femmes adultes américainesse filment entrain d’acheter la poupée «Barbie» de leurs rêves. Un phénomène qui prend de plus en plus d’ampleur depuis la sortie du film «Barbie». Mais que se passe-t-il au juste ?

La sortie cet été du film "Barbie» de Greta Gerwig a aidé les ventes de poupées de Mattel. Et on ne compte pas seulement des enfants parmi les nombreux acheteurs. Sur TikTok, des internautes, principalement des Américaines, se filment en train d’acheter une Barbie pour eux-mêmes. La célèbre poupée en plastique serait-elle devenue le nouveau "doudou" des adultes ?

Sur TikTok, des vidéos de femmes américaines qui achètent des Barbie se multiplient. On peut les voir parcourir les rayons de jouets, à la recherche d’une poupée qui leur ressemble ou déballer leur trouvaille. @gremlingrandparent, une artiste en chaise roulante, s’est offert une Barbie handicapée, comme elle. "J’ai une Barbie qui me ressemble. Elle a sa propre rampe d’accès", commente-t-elle en ouvrant la boite, visiblement contente et très émue. "La Barbie grande taille ("Plus size" en anglais, ndlr) est quelque chose que j’aurais aimé avoir quand j’étais petite et que je me comparais constamment à Barbie. Je suis si heureuse de l’avoir", explique Maddie sur TikTok. Britknee a eu une autre démarche. Elle a offert une Barbie à sa mère qui n’a pas eu l’occasion d’en avoir une lorsqu’elle était enfant.

Dans la multitude de vidéos que l’on peut voir sur le réseau social chinois, beaucoup de femmes parlent de leur Barbie comme d’un support émotional (emotional support). Le hashtag emotionalsupportbarbie cumule d’ailleurs presque deux millions de vues. Pour ces adultes, Barbie est perçue comme une aide émotionnelle qui sert à les rassurer et à leur (re)donner confiance en elles. "Oh mon Dieu, elle est si jolie. Je suis si jolie. Ok, je vais y aller avant de pleurer", peut-on entendre dans la vidéo de @grelingrandparent. Et le succès du film de Greta Gerwig n’est pas anodin dans cette tendance. Il a permis de décomplexer ces femmes, de parler librement de leur envie de Barbie sans être vue comme des grandes personnes qui refusent de grandir et rêvent de retomber en enfance. Parmi tous les rôles que la poupée a endossés au cours de ces 64 années d’existence, Barbie est désormais vue comme un objet réconfortant et rassurant, même pour des adultes.

La nostalgie au secours de la santé mentale

"Nous avons de plus en plus de preuves scientifiques que le jeu est également bénéfique pour les adultes, en particulier dans le domaine de la santé mentale", explique Kristin Flora, professeur de psychologie au Franklin College dans l'Indiana, à CNN. "Certaines recherches suggèrent que le jeu peut aider à lutter contre la dépression. Il peut nous aider à développer un sentiment d'optimisme, ce qui est très important lorsque les choses sont incertaines. Il peut nous aider à décider des dispositions à prendre alors que nous vivons une période sans précédent". Selon elle, Barbie, ou d’autres jouets, pourrait jouer un rôle crucial pour le bien-être d’une personne. Elle serait capable de "renforcer la confiance et la positivité dans des moments critiques".

Les internautes trouveraient donc dans des jouets comme Barbie un certain réconfort qui les aiderait à passer les tumultes de la vie quotidienne. D'après le psychologue Mark Travers, qui a consacré un article à ce sujet dans Forbes, "le phénomène Barbie symbolise beaucoup de choses dans notre société. Le plus important est peut-être qu'il réaffirme le pouvoir du passé". Face aux incertitudes de ces dernières années (crises sanitaire, économique, climatique) et au stress qu’elles peuvent engendrer, les gens ont tendance à se tourner vers leur passé, leur enfance, à la recherche d’une période de leur vie plus heureuse, ou du moins plus simple. "Aujourd'hui, alors que de plus en plus de personnes accordent la priorité au soin de soi et au bien-être, leur désir - et donc l'attrait - des moments nostalgiques ne cesse de croître", explique-t-il. "Une étude récente a montré que la nostalgie est souvent déclenchée en réponse à des sentiments négatifs et qu'elle constitue un outil efficace pour renforcer les liens sociaux, améliorer l'estime de soi et générer les émotions positives nécessaires pour éviter le stress ou les émotions désagréables dans les moments difficiles".

Les poupées Barbie ne sont qu'un exemple parmi tant d'autres de l’importance que peuvent revêtir les jouets dans notre quotidien d’adulte. Les peluches, elles, sont connues depuis des années pour être des "soutiens émotionnels" pour adultes. On peut le voir à travers les réseaux sociaux comme TikTok, où une pléthore de vidéos montre des internautes câliner ou dormir avec leur peluche. En effet, certains adultes gardent leurs doudous d'enfance afin d'en faire un compagnon de vie. Il a d'ailleurs été prouvé scientifiquement par une étude de l’Université d’Amsterdam, publiée en 2013 dans la revue Psychological Science, que le doudou était un parfait allié pour entretenir la santé mentale, capable d'alléger les crises d'angoisse.