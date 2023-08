Barbie Botox: faut-il s’inquiéter de cette nouvelle tendance esthétique?

Après avoir vu «Barbie» au cinéma, certaines spectatrices et certains spectateurs n’ont qu’une idée en tête: ressembler à Barbie et à Ken. C’est le principe du «Barbie Botox», un hashtag qui cumule plus de 10 millions de vues sur TikTok.

Le «Barbie Botox», qu’est-ce que c’est?

Il s’agit d’une petite opération de chirurgie esthétique qui dure moins d’une heure et coûte environ 1.000 €. Elle consiste à injecter du botox au niveau du muscle trapèze, à la base du cou. L’objectif est d’affiner les épaules et d’allonger le cou, et d’ainsi ressembler à la poupée de Mattel.

Quels sont les risques?

Comme on pouvait s’en douter, cette opération n’est pas une très bonne idée. «La procédure a été conçue à l’origine pour faciliter la libération des muscles trapèzes gravement surmenés, susceptibles de provoquer des migraine s et des tensions intenses dans le cou », avertit la chaîne CNN qui a consacré un reportage à cette tendance.

Un risque important est également que l’injection soit mal réalisée. «Si le botox est mal administré ou à la mauvaise dose, il pourrait paralyser complètement le muscle», estime quant à elle Parisha Acharya, chirurgienne esthétique à Londres. Elle met également en garde contre le fait que le botox puisse migrer, affaiblir les connexions nerveuses de certains muscles et ainsi affecter la capacité à tenir correctement sa tête.

«J’étais vraiment, vraiment inquiète»

Rassurez-vous, il y a peu de chance que votre meilleure amie ou votre collègue de bureau succombent au «Barbie Botox». Enfin, on l’espère. La pratique reste fort heureusement essentiellement cantonnée à quelques influenceuses en manque de visibilité sur Instagram et TikTok. C’est le cas d’Isabelle Lux qui a dévoilé dans une vidéo ses épaules transformées par le botox. La jeune femme a elle-même admis qu’elle avait eu très mal : «Au cours de la première semaine, j’ai ressenti tellement de douleur, de tension et de raideur dans le cou, les épaules et le haut du dos… J’étais vraiment, vraiment inquiète». Pour faire cette injection, elle conseille d’ailleurs de faire appel à un chirurgien qui connaît bien son sujet.

Une influenceuse vivement critiquée

Dans les commentaires de ces vidéos, la majorité des internautes sont très critiques envers cette pratique. «C’est tellement embarrassant pour vous. Comment pouvez-vous regarder le film Barbie, qui tente de rendre les femmes moins obsédées par leur apparence et plus autonomes, et en déduire que vous allez faire la promotion du Botox ?», lui lance un utilisateur sur Instagram. « Pourquoi des femmes s’infligent-elles cette merde ? Ne pouvons-nous pas utiliser notre cerveau pour des choses meilleures?», écrit une autre. «Avez-vous au moins vu le film? C’est vraiment triste qu’une femme comme Greta Gerwig ait fait de son mieux pour faire croire à des jeunes filles qu’elles sont parfaites telles qu’elles sont et qu’elles voient des choses comme ça par la suite. Au-delà du ridicule, cela n’a pas de sens et c’est dangereux », estime encore une autre. On dirait que l’honneur est sauf!