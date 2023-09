Pourquoi de plus en plus de jeunes adultes sont célibataires ? «Cela donne du pouvoir et une façon de vivre beaucoup plus simple»

Les statistiques sont intraitables. À l’heure actuelle, de plus en plus de jeunes adultes sont célibataires (et choisissent de le rester). Mais pour quelle raison au juste?

D’après Statbel, du côté des plus de 18 ans, on recense 54,74% de personnes célibataires. Au total: 5.910.276 personnes sont célibataires en Belgique en 2023 contre 4.059.721 qui sont mariées. Une majorité qui ne cesse de s’amplifier avec le temps, à mesure que le célibat se déstigmatise et que le mariage se démode. C’est en tout cas ce qu’affirme une enquête américaine, reprise dans Five Thirty Eight et qui indique que 38% des femmes de moins de 30 ans pensent que le mariage est dépassé, contre 29% des hommes. «Si vous avez des amis et un travail que vous aimez et que les applications de rencontres regorgent de personnes qui vous font ni chaud, ni froid, pourquoi se presser?» a déclaré Daniel Cox, l’un des chercheurs de l’étude. Mais pourquoi le célibat semble-t-il régner en maître depuis quelques années?

Comment cela s’explique-t-il?

D’après le New York Post, Tinder a interrogé 1.000 célibataires âgés de 18 à 25 ans et force est de constater que 72% d’entre eux ont choisi de rester célibataires. Environ 39% des participants pensent que se lancer dans une relation «deviendrait vite ennuyeux».61% des femmes et 46% des hommes célibataires s’inquiètent de «se contenter d’être avec quelqu’un pour des mauvaises raisons». À l’inverse, les jeunes privilégient le travail et l’éducation plutôt que l’amour: 45% des participants choisissent de rester célibataires pour se concentrer sur leur carrière et 41% consacrent leur énergie à étudier ou à obtenir un diplôme… Quant à la raison principale pour laquelle les jeunes adultes célibataires souhaitent le rester? Tout simplement parce que… ça leur plaît ! D’après une autre étude réalisée par Morar HPI, ce serait le cas de 72% des personnes célibataires. Et quand on voit les avantages, on comprend très rapidement pourquoi!

Les (nombreux) avantages du célibat

«À plusieurs niveaux, le fait de se sentir libre de diriger sa vie présente des avantages pour la santé mentale. Cela donne du pouvoir et une façon de vivre beaucoup plus simple que celle des personnes en couple», a expliqué la thérapeute Bonnie Scott à Insider. À côté de la liberté indéniable que confère le célibat, celui-ci permettrait également de nouer des relations amicales et familiales beaucoup plus solides et épanouissantes. La raison? Les personnes en couple investiraient une grande partie de leur temps et de leur énergie dans leur partenaire. Le risque? «Passer à côté de la ‘base stable’ constituée par les amitiés qui – d’après les statistiques – durent au final plus longtemps que les relations de couple», a affirmé Bonnie Scott. Enfin, être célibataire permettrait d’être plus flexible et, de ce fait, d’être plus disponible pour saisir les opportunités qui se présentent. Des exemples? Les personnes célibataires peuvent accepter plus facilement un nouvel emploi, déménager dans une nouvelle ville ou encore se lancer dans des projets passionnants au travail s’ils le désirent. «Les célibataires prennent ces décisions eux-mêmes sans hésiter à se soucier autant des autres personnes qui pourraient être affectées», conclu Bonnie Scott.

Une plus grande liberté, des relations familiales et amicales plus épanouies, ainsi qu’un plus grand pouvoir de décision… ce n’est pas étonnant que de nouvelles études (dont celle menée par Bella DePaulo de l’université de Santa Barbara) affirment que le célibat rendrait plus heureux que d’être en couple.

Et les 37% restants alors?

Si certaines personnes assument complètement leur choix et sont très heureuses ainsi, d’autres ressentent une certaine «pression» de leur entourage et de la société en général qui instaurent chez elle un sentiment de honte à l’idée d’être «toujours» célibataire. «Au bout d’un moment, on se dit que c’est notre faute, surtout quand on est une femme. La société fait croire aux femmes qu’elles ne peuvent être pleinement épanouies qu’avec un partenaire, ce qui est totalement faux en plus d’être sexiste», a témoigné une jeune femme dans une interview accordée au Huffington Post. Pour la psychothérapeute Deborah Duley, ce que la jeune femme éprouve renvoie directement aux croyances (obsolètes) liées au célibat: «Il existe une croyance profondément enracinée dans notre culture: si une personne est célibataire, c’est parce qu’elle ne se comporte pas comme il faut et que cela a des conséquences sur sa vie sentimentale», a expliqué la spécialiste. «On devrait pourtant respecter le célibat, car c’est souvent pendant les périodes de solitude qu’on découvre qui l’on est vraiment, ce qu’on veut dans la vie et ce qui nous passionne», a-t-elle souligné. Il s’agit donc d’un état très important pour le développement personnel des individus, contrairement à ce que l’on pourrait croire.

L’importance de savoir rester seul

Il ne faut pas non plus négliger à quel point il est important d’apprendre à être seul. D’après la thérapeute Bonnie Scott, si une personne est terrifiée à l’idée d’être seule alors c’est qu’il y a «un problème». «Ils fuient, ils ont peur de quelque chose, il y a donc un énorme élément d’évitement qui génère de l’anxiété. S’engager dans une mauvaise relation parce que vous voulez éviter de trop ressentir ou de trop penser peut vous protéger à court terme», a-t-elle déclaré, «mais à long terme, vous vous faites du mal». Dans ce cas, n’hésitez donc pas à passer par une période de célibat, elle vous fera le plus grand bien pour affronter vos peurs et peut-être allez-vous tomber amoureux… de votre vie en solo justement!

Le célibat, c’est comme le chocolat

En somme, le célibat, c’est la période par excellence pour apprendre à se connaître sur le bout des doigts et à comprendre ce qu’on veut (et ce qu’on ne veut pas). Apprendre à fixer ses limites ou encore… manger ce qu’on veut en pyjama devant la TV (avec le film qu’on a vraiment envie de voir). Loin d’être un moment honteux à dissimuler à tout prix, le célibat est un temps précieux où vous êtes totalement en charge de votre vie, sans devoir rien à personne, ni être obligé de faire des compromis. Alors, comme une boîte de chocolat, savourez-le. Et si jamais quelqu’un vous embête encore avec ça, n’hésitez pas à lui montrer cet article (ou à lui jeter à la figure).

