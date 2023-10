Pourquoi est-il (quasi) impossible de voler une Tesla?

Tesla n’en finit plus d’affoler les statistiques. En plus de battre des records de vente un peu partout dans le monde, le constructeur américain se démarque aussi comme étant le constructeur affichant le moins de véhicules volés. Ses dernières productions, les Model 3 et Y, sont ainsi réputées quasi inviolables. Découvrez pourquoi.

Les Tesla Model 3 et Y sont les deux voitures qui font le moins l’objet de demandes d’indemnisation pour vol aux Etats-Unis, selon les dernières statistiques de la Highway Loss Data Institute (HLDI). Elles devancent notamment les Volvo XC90, XC40 et XC60 ainsi que le GMC Acadia et la Lexus UX 250. Il faut dire que chez Tesla, on a tout prévu pour refroidir les ardeurs des voleurs.

Lors d’un vol de voiture, il y a deux principales difficultés: entrer dans la voiture puis réussir à la faire démarrer. Or, Tesla a développé des solutions de sécurité redoutables dans tous les scénarios imaginables.

À lire aussi X (anciennement Twitter) ne serait bientôt plus disponible en Union Européenne selon Elon Musk

Le mode Sentinelle

Tout d’abord, Tesla propose à ses clients un mode baptisé Sentinelle, destiné à surveiller toutes les activités suspectes à proximité de leur voiture. Les caméras extérieures et les capteurs du véhicule demeurent sur le qui-vive et enregistrent toute activité inattendue. Si jamais cela se produit, le propriétaire de la voiture est immédiatement alerté sur son smartphone, sachant que l’alarme de la voiture peut également se déclencher et les phares clignoter. Dans tous les cas, les images de l’événement sont enregistrées sur une clé USB branchée dans la voiture. C’est peu de dire que ce type de système a tout pour dissuader n’importe quel voleur d’entrer par effraction, en cassant une vitre ou en forçant une porte par exemple. Par ailleurs, il est également possible de communiquer et de faire fuir à distance le voleur via le haut-parleur placé sur la voiture.

Dans tous les cas, une alarme résonne automatiquement si une porte verrouillée est ouverte sans clé valide. Elle peut être arrêtée par le porte-clé, de la carte-clé ou de l’application Tesla. A noter enfin que des capteurs d’intrusion peuvent être ajoutés de manière optionnelle au sein de l’habitacle. Il faut aussi savoir que chaque Tesla sortie d’usine depuis 2021 est équipée d’une caméra intérieure, celle-ci pouvant enregistrer tout ce qui se passe dans la voiture. De fait, n’importe quel voleur peut se retrouver filmé à son insu et être ainsi ultérieurement identifié par la police.

De l’importance du téléphone

En fait, pour entrer normalement dans une Tesla, il faut disposer d’une clé sur téléphone (qui communique par Bluetooth avec la voiture), la solution privilégiée par l’essentiel des clients de la marque. Les autres choisissent l’option carte-clé sans contact. Si malgré tout le voleur a réussi à s’introduire incognito dans le véhicule, encore faut-il qu’il puisse démarrer. Tesla propose là encore une sécurité supplémentaire avec un code PIN à quatre chiffres, à activer avant de démarrer la voiture. Difficile dans ces conditions d’espérer réussir voler ce type de voiture, même pour des voleurs expérimentés.

Si jamais quelqu’un a réussi à prendre les commandes d’une Tesla qui ne lui appartient pas, celle-ci peut être parfaitement localisée par son propriétaire et suivie depuis son application mobile dédiée. De fait, une Tesla dérobée devient facile à localiser par les forces de l’ordre, puisqu’il est possible de la suivre à la trace. Néanmoins, une fois que la voiture a quitté son pays d’origine, ce qui est malheureusement le cas dans beaucoup d’histoires de vol, il devient difficile de faire intervenir les autorités locales et espérer la revoir un jour.

Pas totalement infaillible

Les systèmes de sécurité de Tesla ne sont cependant pas infaillibles et le constructeur a déjà mis au défi (et payé, le cas échéant) des hackers afin qu’ils trouvent la moindre faille de sécurité, désormais comblée. Hormis quelques génies de l’informatique, ne comptez pas entrer de vous-même dans la première Tesla venue. A noter aussi que les Model S et X ne sont pas aussi sécurisés.

Si Tesla est aujourd’hui à l’avant-garde en matière de sécurité, le constructeur américain n’est cependant pas le seul à lutter contre le vol en dématérialisant la traditionnelle clé. Le protocole Digital Key est aujourd’hui adopté par une majorité de constructeurs, de BMW à Volkswagen en passant par Hyundai, Mercedes ou Renault sur leurs derniers modèles. Grâce à la technologie sans contact (NFC), il permet de déverrouiller sa voiture depuis son smartphone ou sa montre intelligente. De plus, ce système peut généralement être partagé avec plusieurs personnes, membres de la famille, collègues ou amis.