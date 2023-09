Pourquoi la Dark Romance fascine autant (alors qu’elle est terriblement toxique)?

«Dark Romance», «Captive» ou encore «Guerrier impitoyable»… si vous avez passé ne serait-ce que quelques instants sur TikTok, vous avez fatalement vu défiler ces titres aux couvertures sombres sur votre fil d’actualité. Ils appartiennent à la « Dark Romance », les romances les plus violentes du marché mais également... les plus appréciées sur TikTok.

Avec ses 5,3 milliards de vues, ce phénomène que l’on appelle la Dark Romance a conquis TikTok et plus particulièrement BookTok, la sphère du réseau social entièrement consacrée aux livres. Mais qu’est-ce que c’est au juste ?

Une apologie de la violence

La Dark Romance n’est pas simplement une histoire d’amour un peu plus sombre que les comédies romantiques habituelles. Domination, kidnapping, rapports non consentis, torture… ce genre littéraire qui fait fureur brave absolument tous les interdits.Dans ces récits, l’héroïne principale est placée dans des situations d’abus psychologique et/ou physique par le «héros». Un héros bien souvent sombre, torturé, ténébreux voire parfois sociopathe ou psychopathe qui est toujours décrit comme «sexy» et dont elle finit inéluctablement par tomber amoureuse, peu importe les sévices que ce dernier lui a infligés. La violence sous toutes ses formes est donc rendue non seulement «romantique» mais aussi… désirable dans la Dark Romance et c’est précisément la raison pour laquelle elle est terriblement toxique.

Malgré cela, le succès de ces histoires violentes et sombres (qui évoluent systématiquement enromance)est désormais planétaire. Pour s’en rendre compte, il suffit de jeter un œil aux étalages dans les librairies qui débordent de livres de «Dark Romance». Le genre est ansi plus populaire que jamais, malgré les interdits et autre tabous qu’il explore et romantise. Mais pour quelles raisons au juste?

Une libération des considérations morales

«Les lectrices réclament toujours plus d’intensité érotique, et les auteurs sont obligés d’aller toujours plus loin. Avec la Dark Romance, on franchit encore un seuil» a expliqué Sophie Lagriffol, responsable éditoriale chez Harper Collins au «Temps». «Mais je pense que le cadre fictif permet de se libérer des considérations morales. Les lectrices font la part des choses. Elles restent maîtresses de leur vie au quotidien et ne s’identifient qu’en termes de fantasme. Ce qu’elles gardent, c’est la partie romantique de l’histoire puisque si, au début, l’héroïne est victime du héros, les deux finissent par tomber sous le charme…» affirme-t-elle. Ce «fantasme» alorsserait l’une des raisons pour laquelle de nombreuses lectrices ne semblent pas avoir de mal à tomber sous le charme d’Ash, le chef d’un réseau criminel qui séquestre Ella, la protagoniste du livre «Captive» (de Sarah Rivens) ou encore d’Hoka, le roi de la mafia japonaise qui kidnappe l’héroïne en affirmant que c’est uniquement dans sa chambre à coucher qu’elle a sa place («Guerrier impitoyable» d’R. G. Angel).

Certaines personnes décèlent même une forme de subversion dans ces récits. Comme l’explique «Le Temps», cette subversion repose en réalitésur le schéma archaïque selon lequel les héroïnes désirent être aimées et utilisent le sexe pour «domestiquer» le héros (qui d’homme brutal et sans pitié devient protecteuret aimant). En agissant ainsi, «les femmes se réapproprient la charge érotique d’une histoire qu’elles écrivent et dont elles ne sont pas dupes. Si dans la narration le bourreau semble imposer ses désirs à une femme prisonnière, il est en réalité au service des autrices et de leurs lectrices, dont il constitue de fait le toy boy» explique «Le Temps». Ces histoires seraient donc une forme de résistance féminine, même si, on vous l’accorde, il faut vraiment plisser les yeux pour le voir.

Faut-il interdire la Dark Romance?

Comme le met en évidence le magazine «Moustique», 40% des utilisateurs de TikTok sont âgés de 13 à 17 ans. Des chiffres inquiétants lorsque l’on sait ce que contient l’univers de la Dark Romance. Si notre premier réflexe peut être de leur interdire la lecture de ces ouvrages aux représentations de l’amour ultra-problématiques (voire toxiques), cela risque de provoquer l’effet inverse selon une experte en la matière. En effet, comme le souligne l’autrice Camille Emmanuelle lors d’un entretien accordé à Ouest France, «la curiosité sur la sexualité est normale et plutôt saine à l’âge de la découverte. Mais les lectures ont un impact sur notre vision du monde. Surtout quand elles touchent à l’intime» cependant « la censure n’est jamais la réponse », conclut-elle. Après tout, plus une chose est interdite, plus elle en est désirable. La meilleure solution? Discuter, ouvertement, avec vos adolescents. Établir un dialogue autour de ces œuvres est primordial afin de les aider à démêler la fiction de la réalité et puis, surtout, àleur faire comprendreque le véritable amour n’est jamais synonyme de violence. Alors si ces héros torturés de Dark Romance sont sympas à admirer deux minutes (forcément, ils ont toujours un corps de rêve pour compenser leur tendance à violenter tout ce qui se bouge), on préfère tout de même les laisser là où ils sont, à l’intérieur de leurs prisons de papier.