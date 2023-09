Voici cinq BD à lire en cette rentrée

La rentrée, c’est aussi l’occasion de se plonger dans des nouvelles BD. Et ça tombe bien, cette rentrée 2023 est riche en pépites et en nouveautés. Metro en a retenu cinq pour vous.

Chasseur d’Invader

Si vous avez l’habitude de voyager et que vous avez l’œil attentif, vous avez sans doute déjà vu une mosaïque d’Invader. Il y en a plus de 4.000 dans 150 villes du monde, dont près de 1.500 à Paris (et quelques-unes à Bruxelles). Dans «Chasseur d’Invader», Nicolas Kérimadas raconte comment il a été pris par le virus des Invader en 2016 et comment des mosaïques ont changé sa vision du monde. C’est la première BD sur ce phénomène mondial du street art. L’artiste français, qui a toujours pris soin de rester anonyme, a même signé la préface. De Tintin à Mario, comme à son habitude, Kéramidas a glissé dans son récit un tas de références à la pop culture. À découvrir d’urgence!

«Chasseur d’Invader», de Kéramidas, éditions Casterman, 320 pages, 28 €

Jim

Changement de registre avec «Jim», un magnifique ouvrage qui risque de faire couler des larmes chez toutes celles et ceux qui partagent, ou ont un jour partagé, leur vie avec un chien. En janvier dernier, après la perte de Jim, François Schuiten a pris la plume pour dessiner et décrire son fidèle compagnon depuis 13 ans. Un moyen pour lui de faire le deuil, en plongeant dans ses souvenirs et en les partageants. «Le dessiner semblait la seule thérapie valable», écrit-il. Une histoire terriblement personnelle et pourtant tellement universelle.

«Jim», de François Schuiten, éditions Rue de Sèvres, 128 pages, 16 €

Titeuf – Suivez la mèche

Cette année, Titeuf a fêté ses 30 ans. Après un joli «Livre d’or» sorti en début d’année, l’anniversaire se poursuit avec la sortie du 18e tome du gamin à la mèche blonde. Au cours des décennies, Zep a fait quelques expérimentations pour faire évoluer son personnage fétiche. Mais «Suivez la mèche» est plutôt un retour aux sources avec une succession de gags bon enfant dans la cour de récré. En 2023, Zep s’adapte aussi à son époque. Il est notamment question de consentement ou de véganisme à la cantine. Ce 18e tome est-il pour autant l’album de la maturité? Avec Titeuf, il est fort probable que ça ne sera probablement jamais le cas!

«Titeuf: t. 18: Suivez la mèche», de Zep, éditions Glénat, 48 pages, 11,5 €

Comme un oiseau dans un bocal

À la fois drôle, instructif et touchant, c’est l’un de notre coup de cœur de cette rentrée BD. Pour raconter ce récit, Lou Lubie s’est inspirée de l’histoire d’un ami pour dessiner le portrait d’un Haut Potentiel Intellectuel (HPI). À travers le personnage de Birdo, un jeune homme discret et solitaire (représenté sous la forme d’un oiseau), et de Raya,(une jeune femme poisson), l’autrice dresse le portrait de surdoués et évoque le quotidien de ces adultes et de ces enfants qui se sentent «différents». Test de QI, «enfant intellectuellement précoce», intelligence, HPI, «zèbre», Lou Lubie est aussi une excellente vulgarisatrice et explique en quelques cases de termes que tout le monde devrait connaître. C’est beau, original, émouvant et touchant, et ça mérite assurément une place dans votre bibliothèque!

«Comme un oiseau dans un bocal», de Lou Lubie, éditions Delcourt, 184 pages, 21,9 €

Journal Tintin – Spécial 77 ans

Cette rentrée 2023 marque aussi le retour du… «Journal Tintin». À l’occasion des 77 ans du «journal des jeunes de 7 à 77 ans», les éditions Moulinssart et Le Lombart sortent un numéro spécial de 400 pages qui ravira tous les amateurs de BD. Au programme: quelques dizaines de pages d’histoire du héros imaginé par Hergé et du magazine qu’il a co-créé, mais aussi et surtout 300 pages de BD inédites. Michel Vaillant, Cubitus, Blake & Mortimer, Chlorophylle, Yakari, ils sont tous là, parfois revisités de manière inattendue. Cet imposant album est rempli de pépites. Vous verrez notamment Bob et Bobette comme vous ne les avez jamais vus, réinterprétés par Alain Henriet. Et si vous en voulez encore, le deuxième volume de «La grande aventure du journal Tintin». Il fait quant à lui près de 800 pages. Si vous êtes du genre à acheter vos cadeaux de Noël à l’avance, c’est le moment!

«Journal Tintin – Spécial 77 ans», éditions Moulinsart/Le Lombard, 400 pages, 29,9 €