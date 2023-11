BD: «La Vie secrète des arbres», un ouvrage indispensable pour mieux comprendre et respecter la nature

Ça raconte quoi?

Ce qu’on en pense

Dans la catégorie BD fortes et impactantes capables de vulgariser et d’éveiller les consciences, en 2021, il y a eu «Le Monde sans fin, miracle énergétique et dérive climatique». En 2023, il y a «La Vie secrète des arbres». Benjamin Flao et Fred Bernard ont librement adapté et enrichi en BD le best-seller vendu à plus de 7 millions d’exemplaires. Le résultat, c’est 240 pages passionnantes et instructives. Expert en botanique, Fred Bernard transforme habillement un roman en bulles tout en faisant parler son talent de pédagogue et de vulgarisateur. Quant à Benjamin Flao au dessin, il retranscrit toute la beauté des arbres et de la forêt avec sa technique d’encre et une colorisation à l’aquarelle. Un magnifique ouvrage à s’offrir ou à offrir.