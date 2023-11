Idée cadeau : L’anthologie de Winnie l’ourson aux éditions Glénat

350 pages de bonheur!

Pendant dix ans, le scénariste Don Fergusson et le dessinateur Richard «Sparky» Moore ont ainsi donné à Winnie, Tigrou, Porcinet ou encore Maître Hiboux dans des histoires courtes remplies d’humour, d’émotion et d’amitié. Une anthologie de près de 350 pages sortie aux éditions Glénat rassemble ces 1.000 histoires et vous présentera une facette de Winnie, à la fois drôle et presque philosophe parfois, que vous ne connaissiez probablement pas.