Six BD et romans graphiques à découvrir et à lire en octobre

«Une éducation orientale», de Charles Berberian

On commence cette sélection par une petite pépite. Dans «Une éducation orientale», Charles Berberian livre son album le plus intime. Né à Bagdad d’un père arménien et d’une mère d’origine grecque, il a grandi à Beyrouth, une ville qu’il a quitté à l’âge de 16 ans au début de la guerre civile. Durant la pandémie de Covid, il a replongé dans ses souvenirs et dans son histoire familiale pour livrer ce récit vibrant, enrichi à la fin d’un livret de famille rempli de photos d’archives.

«Une éducation orientale», de Charles Berberian, éditions Casterman, 160 pages, 25 €

«Beer Revolution», de Sualzo et Teo Musso

Faut-il être belge pour faire une BD sur la bière? Bien sûr que non! La preuve avec «Beer Revolution», un ouvrage réalisé par deux Italiens: Teo Musso et Sualzo. Historique, fabrication, goût, de la Belgique au Japon, ce reportage dessiné livre un tas d’anecdotes et de savoirs sur l’une des boissons les plus appréciées au monde. Teo Musso et Sualzo font partie de ceux qui arrivent à instruire de façon ludique à travers des cases et des bulles. Pendant près de 200 pages, on apprend ainsi tout un tas de choses intéressantes, sans s’ennuyer une seule seconde. L’ouvrage se termine par la présentation et l’histoire de 15 brasseries qui sont abordées par l’ouvrage. Parmi elles, trois sont belges: la Brasserie à Vapeur, Cantillon et Chimay. Un joli roman graphique qui mérite sa place dans la bibliothèque de tous les amateurs de bière.

«Beer Revolution», de Sualzo et Teo Musso, éditions Glénat, 184 pages, 22 €

«Je suis au-delà de la mort», de L’Homme étoilé

Suivi par plus de 170.000 abonnés, le compte Instagram de L’Homme étoilé est celui d’un infirmier illustrateur. «Je suis au-delà de la mort» est sa troisième BD. Dans cet album de 280 pages, il raconte l’histoire de Jean, un musicien trentenaire qui apprend, juste avant de partir enregistrer un album avec son groupe aux États-Unis, qu’il est atteint d’un cancer. Coincé dans une chambre d’hôpital, son monde et ses rêves s’effondrent. L’Homme étoilé aborde avec douceur des thèmes difficiles comme la maladie et le deuil, tout en y apportant beaucoup de positivité en mettant en avant l’amitié, les rêves et la résilience.

«Je suis au-delà de la mort», de L’homme étoilé, éditions Le Lombard, 280 pages, 25,9 €

«Femme, Vie, Liberté», sous la direction de Marjane Satrapi

Il y a un an à Téhéran, le meurtre par la police de la jeune Mahsa Amini, arrêtée pour quelques mèches sortant de son voile, déclenche une insurrection sans précédent. Pour la première fois, des femmes, rejointes par des hommes descendent en masse dans la rue et retirent leur voile, symbole de la République islamique. La population iranienne, toutes régions et catégories sociales confondues, se soulève et scande «Femme, Vie, Liberté «. Sous la direction de Marjane Satrapi, autrice d’origine iranienne de «Persepolis», le roman graphique «Femme, Vie, Liberté «revient sur ces événements et rend hommage à ces femmes et à ces hommes qui sont descendus dans la rue au péril de leur vie. L’album est une véritable prouesse. Marjane Satrapi a réuni trois spécialistes: Farid Vahid, politologue, Jean-Pierre Perrin, grand reporter, Abbas Milani, historien, et dix-sept des plus grands talents de la bande dessinée pour raconter cet événement majeur pour l’Iran, et pour nous toutes et nous tous. Il est publié en dans 16 langues, disponible en persan et diffusé en ligne gratuitement à tous les Iraniens. Un ouvrage fort, puissant et indispensable.

«Femme, Vie, Liberté», éditions de L’Iconoclaste, 271 pages, 32 €

«La course du siècle», de Kid Toussaint et Munuera

«La course du siècle» revient sur la course la plus improbable de l’histoire du sport. Kid Toussaint nous plonge dans les rues animées de Saint-Louis, aux États-Unis, au début des années 1900 et plus particulièrement dans le marathon des jeux olympiques de 1904. En se basant sur des faits réels, le scénariste belge livre une comédie dramatique complètement folle. Au dessin, on retrouve le brillant José Luis Munuera. Il nous avait déjà tapés dans l’œil avec «Bartleby le scribe» et «Un chant de Noël». Il confirme ici toute l’étendue de son talent et illustre magnifiquement le récit de Kid Toussaint.

«La course du siècle», de Kid Toussaint et Munuera, éditions Le Lombard, 96 pages, 19,95€

«Les fleurs aussi ont une saison» de Camille Anseaume et Cécile Porée

«Les fleurs aussi ont une saison» est un petit bijou de poésie et d'émotion. Ce tourbillon de tendresse est parfaitement retranscrit dans le trait de Cécile Porée qui a fait un travail remarquable pour illustrer ce joli roman graphique riche en émotions.