Pourquoi l’eau du robinet change de goût d’un endroit à l’autre?

Non, ce n’est pas vous qui rêvez éveillés: l’eau de votre robinet a bien un goût différent de celle de votre voisin d’en face ou de votre travail. Plusieurs raisons expliquent ce changement et en voici trois.

La source

Hé oui, une des premières raisons impactant le goût de l’eau qui surgit de notre robinet est en réalité sa provenance . Chaque source d’eau possède sa propre composition de minéraux grâce à son parcours hydrogéologique souterrain ce qui lui confère un goût unique et spécifique . Par exemple, on trouve beaucoup plus de calcaire à Liège qu’à Verviers ou à Bruxelles.

La température

La présence de chlore

Comment faire si je déteste l’eau de chez moi?

Si vous n’appréciez vraiment pas l’eau de votre propre robinet et que l’idée d’acheter des bouteilles d’eau dans le commerce vous fait grimacer, on a peut-être quelques solutions à vous proposer.

Enfin, l’astuce la plus simple et rapide est de tout simplement laissez reposer votre eau au réfrigérateur pendant au moins une heure! «Pour faire passer le goût chloré, laissez couler l’eau quelques instants, puis remplissez une carafe ou une bouteille en verre et placez-la au frais quelques heures. Le chlore va s’évaporer comme par magie.», affirme Notre Temps. Il n’y a plus qu’à essayer maintenant!