Incroyable découverte: ils trouvent la source d’eau la plus vieille au monde (photos)

L’eau la plus «vieille du monde» a été trouvée dans une mine d’or et d’uranium en Afrique du Sud, comme le révèle le site explorersweb. Cette eau datait de dizaines de millions d’années et contenait une «boîte de Pandore d’hélium et d’hydrogène», selon Oliver Warr de l’université de Toronto, ainsi que du néon, de l’argon, de l’hélium et du xénon radiogéniques.