Pourquoi les femmes portent-elles encore des talons hauts aujourd’hui ?

Quels sont les effets négatifs de cette chaussure?

Le premier est un stress immense sur la plante du pied et le dos. «Pour compenser l’inclinaison du bassin en avant, unepression s’exerce sur l’articulation lombo-sacrée (le bas du dos) pouvant provoquer des maux de dos qui se répercutent sur les vertèbres dorsales et cervicales. Les rapports articulaires entre les vertèbres sont modifiés», explique l’experte Brigitte Tarkowski, pédicule-podologue. Et si vous souffrez régulièrement de problèmes de hanches ou d’une sciatique, les talons hauts sont à fuir car ils peuvent les aggraver: «Les pieds ne pouvant se dérouler normalement, la propulsion du pas est difficile, le personne fait des petits pas et balance les hanches», assure l’experte.

Ensuite, les chaussures à talons hauts déséquilibrent le poids du corps ce qui a pour conséquence que l’avant du pied doit supporter deux fois plus de poids en talons qu’à plat. «Les talons créent une pression trop f orte, un report du poids du corps vers l’avant-pied accentuant la pression sur cette zone du pied. Plus le talon est haut, plus le poids de la personne s’appuie en excès sur les articulations métarsophalangiennes», révèle l’experte. Cet appui trop important et intense à l’avant du pied peut provoquer des métatarsalgies (des fortes douleurs aux pieds).

Les effets «positifs» des escarpins

Si, au vu de l’inconfort et des problèmes de santé que peuvent engendrer ces chaussures, les femmes continuent de les porter pour se rendre au travail ou en soirée, c’est qu’il doit y avoir une raison… Et il s’agirait d’un boost de leur confiance en elles.

D’après étude publiée dans la revue BMC Public Health, ces chaussures sont «sources de bienfaits psychologiques. Créant un effet visuel de jambes allongées et de grandeur, elles confèrent à celles qui les portent un sentiment de confiance en elles.», résume Slate.

Une théorie approuvée par Tamara Mellon, ancienne directrice de création chez Jimmy Choo: «Les talons créent un déclic psychologique : on se sent un peu comme Wonder Woman, on a confiance en soi. Notre langage corporel change, nos muscles se contractent. Et surtout, il n’y a rien de plus satisfaisant que de regarder quelqu’un dans les yeux plutôt que d’avoir à les lever. Beaucoup de femmes à qui je parle et qui occupent des postes de direction pensent que les talons les aident à être davantage prises au sérieux, à paraître plus imposantes», achève Tamara Mellon.

Si l’escarpin fait du bien au moral, ce n’est malheureusement pas le cas du corps humain comme nous avons pu le faire.

Comment lutter contre ces effets?

Pour contrer (en partie) les effets négatifs des hauts talons tout en nourrissant sa confiance en soi, le docteur Sajid A. Surve recommande d’opter pour des chaussures avec une inclinaison plus petite : «Bien souvent, le problème n’est pas la hauteur réelle du talon, mais plutôt l’inclinaison de la chaussure. Privilégiez les modèles avec une petite plateforme, ils sont plus confortables et l’inclinaison est moins importante.» Vous savez ce qu’il vous reste à faire.

