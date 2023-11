Quel est ce pays qui a décidé d’interdire TikTok pour «l’harmonie sociale»?

Le Bhoutan est réputé pour être le pays du bonheur. Dans ce petit pays, coincé entre l’Inde et le Tibet, la richesse se mesure non pas avec le PIB mais avec le BNB, le Bonheur national brut.

TikTok nuirait à l’harmonie sociale dans le pays

Et c’est dans ce contexte que le petit pays d’Asie a décidé ce 13 novembre d’interdire TikTok. Depuis le début de la semaine, les habitants n’ont plus accès aux vidéos de la célèbre application chinoise. La raison de cette interdiction? TikTok n’est pas bon pour la santé mentale des jeunes et créé des tensions dans le pays.

À lire aussi Voici comment fonctionne l’algorithme de TikTok

Selon The New York Times, le gouvernement du Bhoutan justifie cette décision en soulignant le fait que TikTok refuse de lutter contre les contenus haineux et que cela nuisait à «l’harmonie sociale» du pays. En effet, pour les autorités, le contenu non modéré diffusé sur TikTok avait tendance à «attiser la haine entre les religions, la violence et à encourager les abus sexuels».

Des tensions entre les religions

Le pays a notamment récemment connu des heurts et des attaques, hors et en ligne, concernant l’abattage des vaches dans le pays. Elles sont considérées comme sacrées par les hindous mais pas par les musulmans et certaines communautés autochtones. Les vidéos diffusées sur TikTok sur le sujet ne faisaient que mettre de l’huile sur le feu et engendrer des tensions.

À lire aussi Pourquoi TikTok est interdit à la Commission européenne

Un gouvernement de plus en plus autoritaire?

Le Bhoutan a donc pris la décision radicale d’interdire TikTok dans le pays. Une décision dénoncée par plusieurs ONG qui voit un gouvernement de plus en plus autoritaire qui restreint la liberté d’expression. Le Bhoutan n’est pas le premier pays à interdire TikTok. En Inde, c’est le cas depuis juin 2020. Le gouvernement avait évoqué des «raisons de sécurité nationale».

Retrouvez toute l’actu sur Metrotime.be