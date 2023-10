Quel est ce phénomène météo rare et extraordinaire aperçu à Paris? (photos)

Sur les images partagées par de nombreux passants parisiens il y a quelques jours, on aperçoit un trou circula ire entouré par des nuages blancs. Ce phénomène porte le nom de «Skypunch» ou «poing dans le ciel». En effet, en observant le ciel, on pourrait presque croire qu’un géant a enfoncé son poing dans les nuages. Mais que s’est-il réellement passé au juste?

C’est quoi un Skypunch?

Comment se forme-t-il?

Il arrive parfois que ce trou dans les nuages apparaisse suite au passage d’un avion : «Il est difficile d’en déterminer l’origine, même si plusieurs hypothèses ont été formulées par les météorologues. La théorie la plus probable est une possible modification de la densité des nuages à cause des turbulences liées au passage des avions», souligne Olivier Renard de l’association Météo Centre. Mais pour Guillaume Séchet, cette hypothèse peut être écartée. «En regardant le Timelapse, on s’aperçoit que c’est juste une différence de pressions et une ascendance passagère, mais il y en a eu d’autres dans ce secteur. En fait, c’est surtout la finesse de la couverture nuageuse qui met en évidence ces descendances.»