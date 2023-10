Quel est cet insecte ultra-invasif qui terrifie les chercheurs? «Elles sont comme des vampires»

Elle est connue sous le nom de «Lycorma delicatula» (ou fulgore tacheté) et parvient à faire trembler de peur les chercheurs américains. Mais pour quelle raison au juste? Metro vous explique.

Cet insecte a été aperçu pour la première fois en 2014 aux États-Unis, en Pennsylvanie. Elle aurait été importée accidentellement via une cargaison de pierres en provenanced’Asie.

Pourquoi est-elle si terrifiante?

Car il s’agit d’une espèce extrêmement invasive, à un point où elle constitue une réelle menace économique pour tout le secteur agricole américain. Si elle n’a aucune incidence sur les humains et les animaux, elle peut rapidement être mortelle pour les végétaux qui ont le malheur de croiser son chemin. Les dégâts que la Lycorma delicatula causent au secteur agricole peuvent se mesure en centaine de millions de dollars (alors qu’elle n’a pour l’instant toucher qu’une quinzaine d’États aux États-Unis).

Comment procède-t-elle au juste? C’est simple: la Lycorma delicatula est connue pour aspirer la sève des végétaux grâce à sa trompe. Résultats? Les plantes sont privées d’un élément clé de leur croissance et survie. Comme le mentionne Iriis «Des essaims de plusieurs centaines d’individus peuvent se former sur un même hôte. Ces blessures d’alimentation nuisent à la photosynthèse et peuvent provoquer un ralentissement de la croissance du plant, voire entraîner sa mort.»

Comment se propage-t-elle?

Grâce à l’humain. En effet, comme l’explique Amy Korman, entomologiste de l’école des sciences agricoles de l’université d’État de Pennsylvanie, «la lycorma est une très bonne auto-stoppeuse. C’est un insecte très sournois. C’est à cause de nous qu’il se répand. C’est nous qui l’emmenons à travers le pays, notamment ses œufs», nous apprend-elle.

Leur première victime: les vignes

L’un des aliments favoris de ces insectes est les vignes. » Nous avons perdu un millier de pieds de vigne » , a confié à l’AFP Michael Fiore, propriétaire d’un vignoble du Maryland qui a été envahi par ces insectes destructeurs en 2022. «Elles ont sucé toute l’énergie, elles sont comme des vampires » déplore-t-il.

Comment s’en débarrasser?

Comme cette petite bestiole n’a aucun prédateur pour l’instant, ce sont les humains qui ont dû se mobiliser pour essayer de résoudre le problème. «Sur le terrain, des habitants organisent des patrouilles pour les tuer – peu mobiles, elles sont assez faciles à écraser du pied mais leur taille rend la chose assez peu ragoûtante.»; révèle Sciences et Avenir. Le comté de Westchester a même été jusqu’à utiliser «des chiens renifleurs pour les œufs et de puissants aspirateurs façon «SOS Fantômes» pour les nymphes et les adultes».

Iriis recommande « d’enlever les masses d’œufs observées sur les troncs en les décollant et de les détruire. Entre le mois de juin et la fin du mois de septembre, l’installation de bandes collantes sur les troncs permet de piéger les larves et de réduire les populations de fulgore tacheté».

Du côté des autorités américaines, le ministère américain de l’Agriculture a dévoilé en juin dernier u ne stratégiesur cinq ans afin de combattre la lycorma. Pour les agriculteurs, le délai est beaucoup trop long vu les problèmes auxquels ils sont confrontés au quotidien…