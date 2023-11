Quel est l’alcool préféré des jeunes Belges?

Quels sont les alcools plébiscités par les jeunes? Préfèrent-ils boire une bière, un mojito, un verre de vin ou un whisky?

À lire aussi Voici pourquoi les bières trappistes pourraient bientôt disparaître

La bière arrive en tête

Une étude menée par Vinum Et Spiritus, la fédération belge des vins et spiritueux, auprès de 300 Belges âgés de 18 à 24 ans permet de donner un bon aperçu des goûts et des préférences actuelles. Symbole de la Belgique, la bière arrive largement en tête. Près de 7 jeunes sur 10 (69%) déclarent boire principalement de la bière. Les cocktails arrivent sur la deuxième place du podium (54%), juste devant le vin (51%). Enfin, les alcools forts ne semblent plus avoir la cote auprès des jeunes. Ils ne sont que 17% à s’orienter principalement vers ce type d’alcool.

À lire aussi Vacances: voici les pays dans lesquels la bière vous coûtera le moins cher

Pression sociale et bingedrinking

L’enquête de Vinum Et Spiritus met également en lumière l’impact et le rôle de la pression sociale dans la consommation d’alcool chez les jeunes. Ainsi, un jeune sur trois (34%) a déclaré qu’il buvait davantage sous l’influence de ses pairs. Selon l’organisation, ce phénomène peut être considéré comme l’une des principales causes de la consommation excessive d’alcool ou bingedrinking. On parle de bingedrinking lorsque quelqu’un boit plus de quatre à six unités d’alcool en l’espace de deux heures, dans le but de devenir saoul rapidement. Ainsi, plus de la moitié (51%) des répondants admet avoir bu de manière excessive au moins une fois au cours du mois écoulé. 11% le font même au moins une fois par semaine.

Des différences entre les hommes et les femmes

Il existe également des différences entre les hommes et les femmes. Près de 41% des jeunes hommes belges boivent plus d’alcool parce que leurs amis les y encouragent, contre 29% chez les femmes. Dans le scénario inverse, on observe une tendance similaire: 29% des jeunes hommes encouragent leurs amis à boire de l’alcool, contre 17% des femmes.

En cette fin d’année, Vinum Et Spiritus lance une campagne de sensibilisation pour inciter les jeunes à oser dire «non» à la pression sociale. «Bien que cette pression exercée par les pairs provienne souvent d’une bonne intention et d’une envie de s’amuser ensemble, nous devons être plus vigilants à ce sujet. À travers notre nouvelle campagne vidéo, nous souhaitons inciter les jeunes via les réseaux sociaux à respecter leurs propres limites et celles d’autrui», a déclaré Geert Van Lerberghe, patron de l’organisation.