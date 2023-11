Quelle est cette épidémie qui sévit en Chine?: «Cette situation rappelle le Covid-19»

D’où vient cette nouvelle maladie?

Cette pneumonie non diagnostiquée touche les enfants du nord de la Chine et d’après les autorités chinoises, elle serait due à la levée des restrictions liées au Covid et la circulation de pathogènes (comme les virus grippaux).

Une autre piste serait liée à la circulation d’une maladie répondant au nom de «Mycoplasma pneumoniae» , cause de penumonie, principalement chez l’enfant. «D’après les dernières nouvelles que nous avons eues via la plateforme ProMed, il se pourrait que ce soit lié à cette bactérie parasite, cela tient la route mais ce n’est pas encore prouvé, faute de données supplémentaires», nuance toutefois l’infectiologue Yves Van Laethem. «C’est une pathologie pulmonaire qui provoque des virus respiratoires chez les enfants et les jeunes adultes , cela peut donner des bronchites ou des pneumonies qui sont en général assez bien traitées, nous avons des antibiotiques efficaces. Il y a aussi des médicaments qui permettent d’éviter une mortalité trop élevée. Si c’est bien cela, il n’y a donc pas de quoi être trop inquiet mais nous n’avons pas encore de données suffisantes pour en avoir le cœur net», affirme-t-il.

La réaction de l’OMS

«On espère que cette fois, la Chine va jouer le jeu de la transparence dès le début », a déclaré Yves Van Laethem. «On attend plus de preuves et il faudrait qu’elles soient communiquées au plus vite pour prendre des mesures si nécessaires et rassurer la population. Sur le papier, cette situation rappelle le covid-19 mais la population touchée est différente, on parle plus d’enfants touchés, même s’il faut garder un œil attentif. Nous n’avons pas encore de données sur la mortalité mais je reste optimiste sur le fait qu’il ne devrait pas y avoir plus de complications», conclut-il. L’affaire est donc à suivre.