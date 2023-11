Quels sont les effets du «No Nut November» sur notre corps?

Le «No Nut November», c’est quoi?

Il s’agit d’un défi lancé il y a quelques années sur le net et qui gagne en popularité au fil du temps. Son but est simple: s’abstenir de toute activité sexuelle, en particulier de l’éjaculation (d’où le terme «nut» qui est un argot pour l’éjaculation), pendant tout le mois de novembre. Si la majorité des personnes qui participent sont des hommes, les femmes peuvent aussi rejoindre le mouvement.

Quels sont les effets du challenge sur notre corps?

Sur Internet, on trouve un peu tout et n’importe quoi à ce sujet. On peut notamment citer le fait que vous aurez une volonté de fer, que vous raisonnerez mieux, que vous souffrirez moins d’acné ou encore que votre sperme serait de meilleure qualité après un mois d’abstinence.

Faut-il réellement se fier à cela?

À vrai dire, ne pas éjaculer pendant un mois n’est pas dangereux en soi, mais l’éjaculation est un phénomène tout à fait normal et il n’y a pas de raison de le retenir. Ses bienfaits sont connus et reconnus: outre le fait que c’est bon pour votre sexualité, cela aura aussi un impact sur votre moral et cela vous aidera à mieux dormir. Et en ce qui concerne la qualité du sperme, ce n’est pas réellement impactant. Vous pouvez facilement éjaculer cinq fois par jour tout en conservant suffisamment de spermatozoïdes pour que votre partenaire tombe enceinte. À noter que la masturbation permet aussi de réduire le risque de cancer de la prostate.