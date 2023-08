Qu’est-ce la «super Lune bleue» observable dans le ciel cette nuit ?

Contrairement à ce que l’on peut croire, la Lune ne sera pas bleue dans le ciel cette nuit. La «super Lune bleue», qui sera observable dans la nuit de mercredi à jeudi désigne en fait une seconde pleine lune dans un même mois, perçue comme plus grande et plus brillante . Un phénomène extrêmement rare. Explications.

Tous les dix ans

Deux lunes le même mois

On parle de « lune bleue » lorsque lorsqu’une pleine lune apparaît deux fois dans le même mois , ce qui se produit tous les deux ou trois ans. Le lunaire étant de 29,5 jours, si une pleine lune se produit au tout début du mois, elle sera suivie d’une deuxième pleine lune en toute fin de mois. Et désolé de te décevoir mais la Lune ne sera en rien colorée cette nuit. Ce nom vient en fait de l’expression anglaise « once is a blue moon » qui est utilisée pour décrire une situation qui n’arrive que rarement.

Plus grande et scintillante

Mais pourquoi parle-t-on de «super» alors ? La Lune observable cette nuit paraîtra plus grande et plus brillante qu’habituellement. En cause? Elle sera au point de son orbite elliptique le plus proche de la Terre, à environ 363.000 kilomètres, et nous apparaîtra donc 14% plus grande ainsi que 30% plus brillante qu’en temps normal. La différence de taille ne devrait cependant pas sauter aux yeux. «Cela correspond à la différence de taille entre une pièce de 25 cents et une pièce de 5 cents», illustre la Nasa. À noter qu’une super lune n’est pas un phénomène rare, au contrario des «super lunes bleues». «Environ 25% des pleines lunes sont des super-lunes, mais seulement 3% des pleines lunes sont des lunes bleues », comme l’explique l’agence spatiale.