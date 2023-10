Qu’est-ce que la dépression saisonnière automnale et comment la combattre ?

Les jours raccourcissent, les températures baissent, le soleil se fait plus discret… L’automne est bien là et avec lui parfois une baisse de motivation. Mais pourquoi sommes-nous moins motivés? Comment lutter contre cette dépression saisonnière? On vous dit tout.

Si pour certains l’automne rime avec balades en forêt, plaid et chocolat chaud, pour d’autres cette saison est plutôt synonyme de baisse de morale, de tristesse et d’anxiété. Mais pourquoi risquons-nous plus d’être déprimé en automne? Et comment lutter contre ce blues saisonnier?

Baisse de luminosité

Aussi appelée trouble affectif saisonnier (TAS), la dépression saisonnière toucherait au moins une personne sur dix. Il s’agit d’un trouble de l’humeur marqué par des symptômes dépressifs qui survient lorsqu’on change de saison. Elle est directement liée à la baisse de la lumière du jour et touche majoritairement des personnes qui sont très sensibles à la luminosité. Ainsi, certains ont plus de risques de se sentir déprimé en automne et de subir ce blues saisonnier.

Dérèglement biologique

Ces changements de lumière affectent la mélatonine, cette dernière étant activée par l’impact lumineux sur la rétine. Lorsqu’on change de saison, il est alors possible que notre horloge biologique interne se retrouve déréglée, ce qui conduit progressivement à cette forme de dépression. «On a alors tendance à se réfugier dans le sommeil et à manger davantage », comme l’explique Professeur Bénédicte Gohier, psychiatre au CHU d’Angers. On peut aussi être plus irritable, se sentir triste et fatigué et voir sa libido baisser.

Guetter le moindre rayon de lumière

Vous vous sentez un peu déprimé et sans motivation? Si vous êtes tentés de rester sous la couette à regarder votre série préférée, rester enfermé toute la journée serait la pire des idées. «Il est important de pouvoir s’exposer à la lumière naturelle le matin et en début d’après-midi pour booster la sécrétion de sérotonine », explique Caroline Depuydt, psychiatre à nos confrères de la Rtbf. « Faire un tour dehors ou ouvrir ses fenêtres peut permettre de récupérer un rythme plus naturel.» Essayer donc de sortir vous aérer tous les jours. Vous pouvez aussi essayer la luminothérapie chez vous. En vous exposant à une lumière étudiée pour, vous rechargez vos batteries. La lumière qui passe par la rétine permet en effet de réguler son horloge biologique et donc d’influencer positivement son humeur. Vous pouvez aussi prendre de la vitamine D. Elle a en effet un impact sur le moral, les capacités de concentration, d’attention et de mémoire et il est commun de prendre une cure au début de l’hiver.

Pas d’inquiétude donc, les solutions existent pour combattre ce blues hivernal. Et n’oubliez pas qu’iln’est quepassager!

