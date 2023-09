Séisme dévastateur au Maroc: pourquoi le pays n’accepte-t-il pas l’aide de la Belgique?

Pourquoi attendre?

Selon Michel Liégeois, professeur de Relations internationales à l’UCLouvain, il pourrait s’agir de raisons d’ordre diplomatique plutôt que logistique: «Il est tout à fait possible qu’il y ait des considérations diplomatiques derrière, même si c’est encore difficile à affirmer. On le saura plus tard, il est toujours peu aisé d’avoir des précisions là-dessus quand on se trouve dans le feu de l’action. Toutefois, il ne faut pas être naïf, c’est un élément qui peut jouer. Vu le caractère dramatique de la situation, avec plusieurs milliers de morts, il y a un travail colossal sur le terrain avec des considérations pratiques qui priment. Je ne serais donc affirmatif ni dans un sens ni dans l’autre, il existe des raisons purement pratiques et sûrement diplomatiques d’un autre côté.»

Une aide dure à coordonner

Par ailleurs, il est difficile d’accéder à certaines zones sinistrées, et il est donc compliqué d’organiser l’aide sur place. «Ce sont des zones montagneuses et il y a beaucoup de difficultés à coordonner l’aide sur place, l’afflux ne doit pas être trop important. On ne peut pas surcharger les services sur place, c’est un équilibre à trouver. Le choix peut être aussi d’accepter d’abord les pays qui offrent l’aide la plus importante, en termes de nombre. La Belgique dispose de services de secours de très grande qualité mais de plus petite taille, qui pourra sûrement arriver dans un second temps. On l’a également observé dans le passé: un flux anarchique peut être totalement contre-productif sur le terrain, avec des équipes qui attendent des heures à l’aéroport, qui dorment sur place. Les autorités marocaines sont dans une situation de crise qui est extrêmement difficile à résoudre», explique l’expert à nos confrères de La Libre.