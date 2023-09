Séisme meurtrier au Maroc: peut-on connaître des séismes aussi violents en Belgique?

Le tremblement de terre de la nuit de vendredi à samedi, de magnitude 7 selon le Centre marocain pour la recherche scientifique et technique (6,8 selon le service sismologique américain), est le plus puissant à avoir jamais été mesuré au Maroc. Il a fait au moins 2.012 morts et 2.059 blessés, dont 1.404 sont dans un état très grave, a annoncé samedi soir le ministère de l’Intérieur.

Y a-t-il des séismes en Belgique?

En 2022, L’Observatoire royal de Belgique (ORB) a capté 99 tremblements de terre naturels dans notre pays. Sur cette petite centaine de tremblements de terre en Belgique, seuls quatre ont été ressentis par la population. Dans son rapport publié le mois dernier, l’ORB indique que la plus grosse activité sismique survenue l’an dernier en Belgique a eu lieu le 16 novembre à Dessel, dans la province d’Anvers. La magnitude était de 2,1. Néanmoins, ce tremblement de terre n’était pas naturel. En effet, il était lié aux activités géothermiques locales.

Trois autres événements qui ont pu être (faiblement) perçus l’an dernier ont eu lieu à Ittre (Brabant wallon), Waimes (province de Liège) et Dessel (province d’Anvers).

Est-ce qu’il y a déjà eu des gros tremblements de terre en Belgique?

En Belgique, il n’y a eu que très peu de séismes meurtriers au cours des derniers siècles. Et pour cause, notre pays est situé dans une zone de faible activité sismique. L’aléa sismique est le plus élevé dans l’est de notre pays (Liège et région des Fourons, Limbourg et Hautes Fagnes) et en Hainaut.

«Depuis la fin du Moyen Âge, la Belgique a connu 14 tremblements de terre de magnitude supérieure à 5 dont 3 ont dépassé une magnitude de 6 qui ont provoqué des dégâts sur tout le territoire du pays. Mais le plus violent date de 1692. Il était supérieur à 6 degrés et a dévasté la région de Verviers», expliquait à la RTBF en 2019 Michel Van Camp, chef de service à l’Observatoire royal de Belgique.

Le séisme de Liège en 1983

Mais il ne faut pas remonter si loin en arrière pour retrouver un séisme meurtrier sur nos terres. Le 8 novembre 1983, à 1h49 du matin, un séisme de magnitude 4,9 sur l’échelle de Richter a secoué Liège. Les dégâts furent très importants avec plus de 15.000 maisons endommagées, dont plus de 30 ont été complètement détruites et 129 déclarés inhabitables. Le séisme de Liège a coûté la vie à deux personnes et a fait des dizaines de blessés.

Et chez nos voisins?

Lors de ces dernières décennies, près de chez nous, les tremblements de terre les plus violents ont eu lieu le 5 décembre 2004 en Allemagne. Ce séisme d’une magnitude de 5,2 et dont l’épicentre se trouvait près de Fribourg-en-Brisgau a causé des dégâts évalués à 10 millions € mais il n’a pas fait de victime. En France métropolitaine, la plus grande catastrophe sismique connue à ce jour depuis que des mesures fiables existent remonte à 1909. D’une magnitude estimée de 6,2 sur l’échelle de Richter, il a eu lieu en Provence et avait coûté la vie à 46 personnes.

Un risque dans le futur?