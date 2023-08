La Belgique menacée par une éruption volcanique? «Ce n’est pas à exclure»

Dans un futur plus ou moins proche, un volcan qu’on pensait dormant, situé à 100 km de la frontière entre la Belgique et l’Allemagne, pourrait-il entrer en éruption? Les cendres d’une éruption volcanique pourraient-elles recouvrir des villes comme Liège, Namur et Liège? «On peut craindre une éruption», estime un volcanologue de l’ULB.

Une partie de la population a pu le constater avec les inondations meurtrières de l’été 2021, la Belgique n’est pas à l’abri des catastrophes naturelles. D’ailleurs, saviez-vous que le 8 novembre 1983 un séisme de magnitude 4,9 sur l’échelle de Richter avait secoué Liège ? Ce tremblement de terre avait endommagé plus de 15.000 maisons et avait coûté la vie à deux personnes.

Un volcan à 100 km de la frontière belge

Plus étonnant encore, notre plat pays ne serait pas à l’abri d’un jour connaître une éruption volcanique. En effet, le week-end dernier, nos confrères de La Libre ont révélé que des chercheurs de l’ULB surveillaient actuellement un volcan situé en Allemagne à moins de 100 km de la frontière belge. Le Laacher See se trouve dans l’Eifel. Aujourd’hui, il s’agit d’un lac (le lac de Laach en français). Mais cela n’a pas toujours été le cas. En effet, il s’agit de ce qu’on appelle un lac de cratère, formé après une violente éruption volcanique qui a eu lieu il y a plus de 10.000 ans.

Des cendres jusqu’à Bruxelles

Il y a 13.000 ans, ce volcan allemand est entré en éruption. Les cendres sont montées jusqu’à une altitude de 30 km. L’éruption a été si violente que des cendres ont même été retrouvées dans la roche, à Bruxelles. Depuis lors, ce volcan n’a plus fait parler de lui et il était considéré comme dormant. Mais ces dernières années, plusieurs études scientifiques ont montré une étonnante activité autour du Laacher See. Les volcanologues de l’ULB ont ainsi remarqué que le magma était en mouvement, ce qui implique qu’il pourrait potentiellement remonter à la surface et entraîner une éruption volcanique. «Le volcan est beaucoup plus actif qu’on ne le pensait», explique à La Libre Corentin Caudro. «On a encore eu de légers séismes en juin. Comme c’est un volcan qu’on considérait très calme, il n’y avait qu’une ou deux stations sismiques. Lorsque d’autres stations ont été rajoutées, on a compris qu’il y avait des séismes profonds et superficiels, et qu’il y avait, en fait, une activité permanente», poursuit-il.

«On peut craindre une éruption»

Faut-il craindre dans les prochaines années une éruption de ce volcan allemand qui pourrait toucher la Belgique? Heureusement, on n’en est pas encore là et les chercheurs se veulent plutôt rassurants. Les nombreux instruments qui surveillent la zone permettront de voir venir cette éruption «longtemps à l’avance». De plus, actuellement, il n’y a aucune hausse de température détectée dans le lac de Laach. Ce n’est donc pas demain que des cendres volcaniques recouvriront notre plat pays. Néanmoins, ce n’est pas non plus quelque chose de complètement inimaginable. «On peut craindre une éruption.On ne peut pas exclure qu’il y ait une éruption dans un an ou dans dix ans », estime le volcanologue de l’ULB. Et si tel était le cas, il ne faut pas s’attendre à griller à des marshmallows au-dessus de la lave qui coule en Belgique, comme l’ont fait ces dernières années certains touristes inconscients du danger à Hawaï ou au Guatemala. Au pire, une couche de cendres recouvrira les voitures à Liège et à Bruxelles. Ouf!

