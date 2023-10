Temu est-elle la pire application?

Comme Shein et TikTok, Temu est une application chinoise qui cartonne, notamment auprès des jeunes. Mais entre la qualité douteuse de produits, l’impact sur l’environnement et le respect des données privées, c’est probablement la pire application de toutes.

Si vous avez ne fût-ce qu’une petite activité en ligne, en 2023, il est impossible ou presque de passer à côté de Temu. Que ce soit sur Facebook, sur Instagram ou sur YouTube, il faut dire que cette application chinoise met le paquet sur la publicité avec des offres toujours plus alléchantes.

Une arnaque?

Les prix peuvent sembler étonnamment bas mais Temu n’est pas une arnaque. Si vous commandez des chaussures à 10 € ou des écouteurs Bluetooth à 5 €, vous les recevrez bien après quelques jours, voire quelques semaines dans le pire des cas. Par contre, pour la qualité, à l’instar de Shein, il faudra repasser. Car oui, ce n’est vraiment pas cher, mais il n’y a pas de miracles et la qualité laisse vraiment à désirer.

La face cachée de Temu

Mais ce n’est pas parce que ce n’est pas une arnaque qu’il ne faut pas s’en méfier, au contraire. Tout d’abord, les produits vendus sur Temu ne respectent pas forcément les normes européennes. Greenpeace Allemagne avait réalisé des tests via un laboratoire indépendant sur 47 vêtements commandés aléatoirement sur le site Shein. 15% d’entre eux contenaient des produits chimiques dangereux qui enfreignent les limites réglementaires de l’UE. Et il y a fort à parier que ce soit la même chose avec les vêtements vendus sur Temu. La grande majorité des produits vendus sur Temu sont fabriqués en Chine et envoyés, en avion, depuis l’Empire du Milieu.

Outre les conditions de fabrication, ces babioles vendues une poignée d’euros ont un impact environnemental important. Manon Richert de l’association Zero Waste France dénonce le mode de fonctionnement de Temu. «C’est un acteur de plus qui se présente sur le marché avec une publicité très agressive, et dont la démarche va à l’encontre de toute sobriété, qui est pourtant nécessaire face à l’urgence environnementale qu’on connaît aujourd’hui. Il y a une pétition en ce moment, qui demande l’interdiction de Shein. On pourrait tout à fait imaginer que cette interdiction puisse être demandée aussi pour une application comme Temu», a-t-elle déclaré à Grazia.

Un espion dans votre poche

Au-delà de la qualité des produits, c’est l’application en elle-même qui inquiète certains experts. Début septembre, un rapport publié par l’entreprise américaine Grizzly Research adévoilé que l’application était l’une des plus dangereuses en matière de malware et spyware, entendez par là qu’elle peut intégrer des logiciels espions ou malveillants. Selon les experts américains, «les accès aux données de l’appareil et les fonctions qui violent la vie privée des utilisateurs sont plus agressifs que n’importe quelle application d’achat grand public bien connue». «Nos experts ont identifié une série de fonctions logicielles totalement inappropriées et dangereuses pour ce type de logiciel. Temu les utilise toutes», soulignent-ils. Le constat de leurs analyses est sans appel: l’application Temu totalise 18 menaces rouges, dont quatre qui combinées entre elles sont susceptibles de créer un véritable logiciel espion. C’est bien plus que Amazon, Shein ou encore TikTok. Il y a quelques mois, CNN avait déjà révélé que Temu pouvait s’infiltrer dans le système d’exploitation des téléphones Android pour les espionner et aspirer des données. Mieux vaut donc réfléchir à deux fois avant d’installer ce genre d’application sur votre smartphone!