Un boucher serial killer, des enfants tués: l’histoire vraie de Saint-Nicolas est beaucoup plus glauque que vous ne le pensiez!

De nos jours, Saint-Nicolas est synonyme de cadeaux, de jouets et de bonbons. Mais derrière cette féerie, la vraie histoire de Saint-Nicolas est bien plus glauque.

Retour en l’an 270

Pour connaître la véritable histoire de Saint-Nicolas, il faut remonter presque 2.000 ans en arrière. Aux alentours de l’an 270, en Lycie (actuelle Turquie), un homme s’est illustré en distribuant sa fortune aux pauvres. Son nom: Nicola Myre. Né dans une famille aisée, il est devenu Évêque de Myre. C’est de là que vient son chapeau! Il a consacré sa vie à aider les plus démunis et aurait réalisé plusieurs miracles tout au long de son existence. C’est la raison pour laquelle il est devenu Saint, Saint-Nicolas. Il serait mort le 6 décembre 329.

Un boucher tueur d’enfants

Une bonne centaine d’années plus tard, au Ve siècle, une relique (une phalange, plus précisément) de Saint-Nicolas est arrivée en Lorraine, en France. C’est à cette époque qu’a commencé à circuler la légende autour de ce personnage. On raconte que trois enfants perdus dans le froid et dans le noir avaient trouvé refuge chez un boucher. Mais il s’agissait en réalité d’un horrible tueur.