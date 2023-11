Une nouvelle tempête s’apprête à toucher l’Europe: voici ce que l’on sait

Jeudi, la tempête Ciarán traversait la Belgique, faisant deux morts à Gand et mobilisant les pompiers sur plus d’un millier d’interventions à travers le pays. Alors que nous avons encore du mal à nous remettre de nos émotions ce vendredi, une deuxième tempête est déjà annoncée. Mais que sait-on de Domingos qui va s’abattre sur l’ouest du vieux continent ce week-end ?

Attendue samedi

La dépression Domingos devrait toucher l’Europe ce samedi. Venant d’Amérique du Nord, elle va s’abattre sur l’ouest de la France, l’Espagne et le nord du Portugal. Elle sera accompagnée de pluies diluviennes, selon les météorologues. «Cette fois-ci, les vents plus violents toucheront les régions nord du littoral atlantique, mais aussi sur les Pyrénées. Des vents pourraient déferler en plaine. Ils devraient se renforcer vers les côtes charentaises et la Gironde. Il faudra rester extrêmement prudent», explique sur TF1 Evelyne Dhéliat.