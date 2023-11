Vaut-il mieux courir ou marcher pour être le moins mouillé possible sous la pluie?

Quand on habite en Belgique, la pluie fait en général partie du package deal avec les frites et le chocolat. Mais comment faire quand une averse éclate au-dessus nos têtes et que notre parapluie est resté bien au chaud à la maison? Mieux vaut-il marcher ou courir pour être le moins trempé possible? Metro vous répond.

Pour être le moins mouillé possible en cas d’averse, vaut-il mieux opter pour la marche ou se mettre à courir de toutes ses forces? Une étude a décidé de répondre à la question. Celle-ci a été mise au point par le professeur Franco Bocci, un chercheur à l’Université de Brescia (Italie). Il s’est ainsi penché sur plusieurs facteurs pour mener à bien ses recherches: la taille des gouttes de pluie, la vitesse et la direction du vent, la durée de l’exposition et enfin, la morphologie de la personne.

Résultats?

Les conclusions du chercheur sont les suivantes: «Disons qu’en général, la meilleure chose à faire est de courir le plus vite possible. Pas toujours, mais en général. Si vous êtes vraiment maigre, il est plus probable qu’il y ait une vitesse optimale. Mais sinon, il vaut mieux courir vite.»

Ainsi, pour rester au sec le plus possible, vous devez courir plus ou moins vite, selon votre morphologie.

Le vent : un facteur déterminant

«Pour ce qui est de la direction du vent, vous devriez courir (toujours en général) le plus vite possible sauf si le vent vient de dos, auquel cas la vitesse optimale sera exactement la vitesse du vent.», précise Slate.

En résumé, pour éviter le plus possible d’être mouillé: courez, tout simplement (et veillez à ne pas tomber car avec une cheville endommagée, vous serez rincés).