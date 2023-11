Voici comment réduire l’empreinte carbone de son animal de compagnie

La population mondiale d’animaux domestiques ne cesse d’augmenter. Aux États-Unis, on compte près de septante millions de chiens, tandis que chez nos amis français, un foyer sur deux accueille au moins un animal auquel il consacre pour la seule nourriture un budget moyen de 442€ par an . Des chiffres impressionnants qui nous rappellent, que tout comme l’être humain, nos petites bêtes à poils polluent.

Des animaux pollueurs

Vous en doutez? En 2022, c’était pourtant 35 millions de tonnes d’aliments secs pour animaux de compagnie qui ont été produits dans le monde. Parmi cette production, 20,8 millions de tonnes étaient destinéesaux chiens et 5,9 millions de tonnes aux chats. Entre les émissions de CO2 , l’utilisation des terres agricoles et la consommation d’eau, cette production a un coût non négligeable pour la planète. L’empreinte environnementale équivaudrait même à celle de deux fois la superficie du Royaume-Uni. Des chercheurs de l’Université de Californie à Los Angeles, ont étudié que la seule consommation de viande des chiens et des chats vivant aux États-Unis implique, elle, l’émission de 64 millions de tonnes de dioxyde de carbone par an. Pour vous donner une idée, cela revient à un impact climatique semblable à la conduite de 12,5 millions de voitures. De quoi nous faire hésiter avant d’adopter un petit animal à poil!