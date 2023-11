Voici l’astuce imparable pour choisir la file la plus rapide au supermarché

L’astuce a été partagée sur les réseaux par un mathématicien célèbre répondant au nom d’Eduardo Sáenz de Cabezón. Ce dernier est TikTokeur et présentateur d’un programme de vulgarisation scientifique sur TVE (une chaîne espagnole). Dans une vidéo postée sur son compte TikTok, Eduardo s’est intéressé aux files dans les supermarchés et sur la façon de choisir la meilleure file (aka. la plus rapide).