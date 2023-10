Vous voulez faire des économies? Voici les supermarchés les moins chers

Le coût de la vie augmente… Comment alors faire ses courses en économisant le plus possible? Test-Achats répond à cette question en révélant les supermarchés les moins chers du pays. Et l’association des consommateurs vous donne aussi quelques conseils.

Vous l’avez tous remarqué, les prix augmentent sans cesse dans nos supermarchés! Comment faire alors pour éviter d’atteindre une note trop salée à la fin du mois? Test-Achats répond à cette question en vous révélant les supermarchés les moins chers du pays. Et comme vous le verrez ci-dessous, cela dépend en grande partie de vos habitudes de consommation.

Un panier mensuel de 399€ pour deux

Test-Achats souligne que, depuis l’inflation qui a vu le jour en Belgique début 2022, les habitudes de consommation des Belges ont évolué afin de rentrer dans leurs dépenses. Ainsi, selon l’association des consommateurs, «Certains ont limité par exemple les marques (inter)nationales, souvent trop chères, au profit des marques maison, plus avantageuses». Mais il n’en reste pas moins que le budget alimentation est très élevé avec, en moyenne, un panier mensuel s’élevant à 399€ pour deux!

Test-Achats a donc décidé de comparer les prix, en ligne et en magasins, de douze enseignes de supermarchés, à savoir Colruyt et Collect&Go, Lidl, Aldi, Okay, Spar, Carrefour Hyper et Carrefour Market, Delhaize et AD Delhaize et Cor ainsi qu’Albert Heijn, qui n’est pour le moment présente qu’en Flandre. Mais ce n’est pas tout puisque l’association des consommateurs a établi trois profils différents d’acheteurs. Et vous constaterez ci-dessous que selon le profil, ce ne sont pas les mêmes supermarchés qui sont conseillés.

Êtes-vous plutôt marques, premiers prix ou un mix des deux?

Si vous avez pour habitude d’acheter des produits de marques nationales ou internationales et des produits frais (légumes, fruits, viande, poisson), vous avez certainement remarqué que votre budget a grimpé en flèche ces derniers temps… Avec un budget mensuel évalué à 294€ par personne chez Colruyt à Bruxelles et en Wallonie et un montant équivalent aussi chez Delhaize, Test-Achats relève par contre que les prix sont légèrement moins chers en Flandre, grâce à la concurrence d’Albert Heijn. Ce même budget mensuel s’élève ainsi à 273€ chez Colruyt au nord du pays.

Si vous consommez essentiellement des produits de premiers prix, des produits blancs et des produits frais, vous devez sans conteste faire vos emplettes chez Aldi et Lidl. «En optant pour ces produits chez Aldi et Lidl au lieu des marques nationales et internationales, les économies vont jusqu’à 62%», estime Test-Achats. Pour ce profil de consommateur, le budget mensuel s’élève à 124 et 125€ chez Lidl et Aldi, contre 160€ chez Colruyt, 171€ chez Carrefour Hyper, 178€ chez Cora et 179€ chez Delhaize.

Et enfin, si vous achetez aussi bien des produits de premiers prix que des produits de grandes marques, c’est Colruyt qui est à nouveau le plus intéressant pour votre portefeuille avec un budget mensuel de 180€ par personne en Flandre contre 188€ en Wallonie et à Bruxelles. Suit Delhaize avec 198€, puis Carrefour Hyper (200€), Carrefour Market (206€) et enfin Spar et Cora (207€). Test-Achats rappelle également qu’il faut éviter «les magasins Spar et Cora si vous ne voulez pas exploser votre budget: ces derniers affichent des prix plus chers que la moyenne. Les magasins Carrefour Market restent également plus chers, même si les niveaux de prix ont légèrement baissé».

Trois conseils pour économiser

Test-Achats vous livre encore trois petits conseils afin d’économiser le plus possible. Tout d’abord, il vaut mieux ne pas acheter ses fruits et légumes chez Delhaize, Cora, Carrefour et Spar car ils sont plus chers qu’ailleurs. Albert Heijn est par contre très intéressant pour ce type d’achat. Pareil pour la viande, elle est moins chère chez Albert Heijn et Aldi et il faut éviter de l’acheter chez Spar. Enfin, et c’est un conseil très important, il faut penser à varier les marques! Test-Achats souligne en effet que remplacer certains produits de marque par des produits de premiers prix permet de diminuer son budget de 25 à 50%. Une astuce qui peut donc bien vous aider pour alléger votre budget alimentation…

