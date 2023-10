Voici les cinq lieux les plus hantés de Belgique

Vous êtes amateurs de grands frissons et d’exploration? Alors on a trouvé l’activité parfaite pour occuper votre soirée d’Halloween: partez à la découverte des lieux les plus terrifiants de notre pays.

Les frissons sont automatiquement garantis dans notre sélection des lieux le plus flippants (et hantés) de Belgique. Fan de spectres et de fantômes, vous êtes au bon endroit.

La forêt de Soignes à Bruxelles

Si de base, les forêts ne sont pas nos endroits favoris pour traîner à la nuit tombée, la forêt de Soignes est probablement la pire d’entre toutes. La raison? Les étranges apparitions nappées de brouillard que plusieurs témoins ont juré avoir aperçu au fil des années. Ce qui est cohérent dans les descriptions, ce sont de petites figures aux yeux perçants dans le brouillard, et le son d’enfants qui rient. À votre place, on ne s’y attarderait pas trop.

À lire aussi Oubliez les sorcières, les fantômes et les vampires: voici les tendances 2023 pour Halloween

Le sanatorium Joseph Lemaire à Tombeek

On ne va pas se mentir, il suffit de jeter un œil à une image de ce lieu pour en frissonner d’avance. Ce véritable repaire et quartier général des chasseurs de fantômes était autrefois l’endroit où on traitait des patients atteints de tuberculose. On raconte que ces derniers errent toujours dans les nombreux couloirs du sanatorium et qu’ils hantent leurs anciennes chambres. Prenez garde à vous.

Le Château de Beersel à Beersel

La légende raconte que ce (très) vieux château remontant à l’époque médiévale contient plusieurs fantômes qui font systématiquement leur apparition quand la Belgique rencontre des troubles politiques (autant vous dire tout de suite que ces pauvres spectres ne doivent pas chômer). Salles de tortures, pont-levis et cachots vous attendent. Vous savez désormais où aller pour faire la connaissance d’esprits.

À lire aussi Halloween: trois idées de déguisements petit budget à faire soi-même

Le fort de la Chartreuse à Liège

Ce fort monstrueusement flippant est entré en fonction en 1823. Il a notamment servi de prison et d’hôpital militaire. On vous laisse imaginer le nombre d’âmes en peine qui hantent les lieux. Le fort sera parfait pour les amateurs d’Urbex qui n’ont pas peur des ruines glauques et des escaliers qui grincent.

Le Charbonnage numéro 10 du Gouffre à Châtelet

«Exploité de 1916 à 1969, ce charbonnage a ensuite été reconverti en zoo, de 1979 à 1982 puis est devenu un site de déconstruction automobile », nous apprend Topito. Vous trouverez sur place les restes de toutes ces périodes confondues et le résultat est vraiment flippant. De jour, comme de nuit d’ailleurs.

Retrouve toute l’actu sur Metrotime.be