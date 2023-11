Voici pourquoi certaines toilettes publiques ont des sièges en forme de U

Si on essaie généralement d’éviter les WC publiques réputés pour leur propreté douteuse, il arrive qu’on n’ait pas d’autre choix. Mais avez-vous déjà remarquéla particularité des toilettes qu’on retrouve sur les autoroutes, dans les centres commerciaux et dans les gares? Les planches de ces WC sont généralement en forme de U . Mais pourquoi un tel choix? On vous explique.

Des toilettes plus hygiéniques

Ces planches de toilettes en forme de U auraient été inventées en 1955 et se seraient généralisées dans les années 70. Et si on les retrouve dans les lieux publics, ce n’est pas par hasard. Ces planches à la forme si caractéristiqueseraient en fait plus hygiéniques que les planches «traditionnelles». La surface de contact est en effet réduite sur une planche en forme de U.Résultat: les germes se développent moins et on a moins de chances d’attraper une quelconque maladie en posant son postérieur sur la planche.