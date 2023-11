Voici pourquoi il y a plus de cambriolages en automne

Il ne s’agit malheureusement pas d’une histoire d’horreur racontée à Halloween mais bien de la réalité. Comme chaque année, les mois de novembre et de décembre voient le nombre de cambriolages monter en flèche. Mais pourquoi l’automne tente-t-il tant les voleurs au point qu’on l’appelle la « saison des cambrioleurs »? Metro vous explique.

Un phénomène belge mais pas que…

Les chiffres de la police fédérale belge parlent d’eux-mêmes: l’automne est la période préférée des cambrioleurs belges. Si novembre et décembre sont particulièrement propices au phénomène, il ne s’agit pas d’une spécificité propre à la Belgique. La Suisse vient par exemple d’organiser ce 30 octobre une journée nationale contre le cambriolage. Le but? Alerter la population pile au début de cette période redoutée et rappeler àchacun derester prudent.

Manque de lumière

Mais pourquoi l’automne? S’il est vrai que lorsqu’on parle de cambriolages, on pense plutôt aux mois de juillet et août où nombre d’entre nous sont à l’étranger, il ne s’agit pas de la période favorite des voleurs. On remarque bien une hausse des cambriolages en été, mais celle-ci reste moindre comparée à celle observée en automne. Et pour cause, les cambrioleurs n’aiment pas la lumière du jour qui augmente le risque d’être repéré mais pas que… Les mois de novembre et décembre, avec leurs courtes journées permettent aux cambrioleurs de repérer les maisons inoccupées. En effet, comme il fait noir tôt, nous sommes forcés d’éclairer à l’intérieur, signalant par la même occasion aux voleurs que nous sommes bien chez nous.

Ph. Statistiques de la police fédérale

À la tombée de la nuit

Au contraire de ce qu’on pourrait penser de prime abord, les cambrioleurs opèrent peu pendant la nuit, préférant la fin de journée. «Personne n’est nyctalope. C’est pourquoi les voleurs préfèrent commettre leurs méfaits à la tombée de la nuit, quand il faisait ni trop sombre ni trop clair, plutôt qu’en pleine nuit où, munis de lampes de poche, ils seront plus facilement repérables et repérés», explique Michel Vandewalle, chef de corps de la police de Waterloo à nos confrères de la DH. Il relève même que, depuis l’extinction des feux entre minuit et 5 h du matin, la police constate beaucoup moins de tentatives d’intrusions durant cette période à Waterloo.

Plus d’absences

Un autre facteur qui fait des mois de novembre et décembre, la période préférée des cambrioleurs est l’arrivée des fêtes. Nous sommes en effet généralement moins à lamaison lors des fêtes de fin d’année. Voyages, marchés de Noël, illuminations et repas en familles nous font sortir de chez nous, laissant la maison sans surveillance et à la merci des voleurs.

Un chiffre en baisse

L’automne est donc bien une période à risque. Mieux vaut donc rester vigilant les prochaines semaines. À noter cependant que ces dix dernières années, le nombre de ces vols n’a cessé de décroître (excepté juste après la période Covid en 2022). Retenez que cette dernière décennie, le total annuel du nombre de cambriolages a été divisé par deux. De quoi nous faire relativiser!

