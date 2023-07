La police met en garde contre une technique de cambriolage en Belgique: le cure-dent

Plus que lors de n’importe quelle autre période de l’année, les cambrioleurs rôdent durant les vacances. Ils profitent des absences pour s’introduire dans les maisons et les appartements. Mais comment font-ils pour savoir si le propriétaire est réellement parti en vacances?

Un cure-dent dans la porte ou dans la serrure

Pour s’assurer que quelqu’un n’est pas chez lui et qu’ils peuvent cambrioler une maison sans se faire repérer, les voleurs utilisent notamment la technique suivante. Ils coincent un cure-dent dans la porte d’entrée ou dans la serrure. S’ils reviennent quelques jours plus tard et que le cure-dent est toujours là, ils estiment que le propriétaire est en vacances et qu’ils peuvent agir sans être dérangés.