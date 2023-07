Attention à ne plus commettre cette erreur avec le vin blanc et le rosé!

Pourquoi est-ce problématique?

Simon Pirard de la Maison Pirard explique à nos confrères de Flair : «Laisser une bouteille au frigo (blanc, rosé et/ou bulles) ne pose pas de problème si on sait qu’elle sera dégustée dans les jours à venir.» Mais c’est si la bouteille s’y trouve durant une durée trop longue que cela devient problématique, et ce à cause de l’acide tartrique.

Que faire?

L’idéal, c’est de laisser les bouteilles à la cave et de les mettre au frigo peu de temps avant de les consommer. Vous pouvez aussi mettre la bouteille au milieu de glaçons 15 minutes avant de la servir, sachant que l’idéal est un vin servi à 10ºC. En dessous, les papilles gustatives s’anesthésient et l’on ne goûte plus grand-chose. Au-dessus, on perd l’acidité du vin. Toutefois, vous devez adapter la température de service à la température ambiante. Le vin se réchauffera forcément plus vite quand vous êtes sous le soleil et il faut donc qu’il soit un rien plus froid que d’habitude.