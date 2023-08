Boire du café après 16h empêche-t-il réellement de dormir ?

«Je ne bois plus de café, il est 17h», si certains ont pris l’habitude de ne pas ingurgiter de caféine après 16h, d’autres n’ont que faire des recommandations et s’endorment sans souci après avoir bu un capucino à 18h. S’agirait-il d’un mythe ou le café perturbe-t-il réellement notre sommeil ?

Un sommeil plus agité

De manière générale, oui, le café peut t’empêcher de trouver le sommeil même si beaucoup de paramètres sont à tenir en compte. Parmi eux, ta consommation journalière de caféine, l’heure à laquelle tu en as ingurgité pour la dernière fois, ta sensibilité personnelle à la caféine ainsi que la qualité de ton sommeil. Si boire un café tard dans l’après-midi ne va pas nécessairement t’empêcher de dormir, il est prouvé que consommer beaucoup de caféine diminue la durée du sommeil et augmente la durée des éveils nocturnes.Ainsi, boire plus de trois ou quatre cafés par jour a de grandes chances d’affecter la qualité de ton sommeil.