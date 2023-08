Boire plus de 2L d’eau par jour est-il dangereux pour la santé ?

Il est recommandé de boire entre 1,5 et 2 litres d’eau par jour. Mais que se passe-t-il lorsqu’on dépasse la recommandation ? Est-il réellement mauvais de boire plus de 2 litres d’eau sur une journée?

L’importance de rester hydraté

Notre organisme est composé de 60 à 65% d’eau. Cette eau présente dans notre corps permet d’assurer de nombreuses fonctions vitales, il est donc important de boire régulièrement et de manière suffisante pour rester en bonne santé. Chaque jour, notre corps perd en moyenne 2,6 litres d’eau que ce soit sous forme de transpiration, d’urine, de larmes… Lorsqu’on mange des aliments riches en eau comme les fruits et les légumes, on apporte en moyenne 1 litre d’eau à notre corps. Le métabolisme des nutriments produit quant à lui environ 30 cl d’eau. Il nous reste donc à boire entre 1,5 et 2L par jour pour compenser le manque restant et ainsi garder notre corps en bonne santé.

Et si je bois trop d’eau?

Dans un premier temps, boire trop d’eau va se manifester par une transpiration excessive, qu’on va compenser en en buvant encore davantage. On peut aussi observer des conséquences au niveau des reins et de la vessie. Se lever plusieurs fois par nuit pour aller à la toilette en est un exemple. Voilà pourquoi il est conseillé de ne plus boire environ 3 heures avant d’aller au lit. Boire un peu trop d’eau est donc plus que dérangeant que dangereux pour nous.

Les risques d’intoxication

De manière générale, il est fortement déconseillé de boire plus de 5 litres d’eau par jour. Si cela a peu de chance d’arriver, le véritable risque réside dans le fait de boire de l’eau trop vite. On peut alors être sujet à une intoxication. Dans le corps humain, le taux de sodium est identique dans les cellules et dans le sang. Mais lorsqu’on boit trop d’eau, les reins n’ont plus le temps de remplir leur fonction de drainage du sodium. On a donc un excès de sodium dans l’organisme. Le sang se dilue alors, sa concentration en sel diminue, et les cellules gonflent notamment dans le cerveau ce qui peut provoquer des maux de tête ou même, pire, une «hyponamétrie» ou un coma hydrique, ce qui peut être fatal.

