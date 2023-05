Ce test évalue votre niveau de dégoût alimentaire

32 questions à répondre

L’affaire est très sérieuse et n’a rien à voir avec les questions que les magazines féminins nous posent régulièrement. Ce questionnaire a été élaboré par deux scientifiques de l’Université technique de Zurich en Suisse, Christina Hartmann et Michel Siegrist. Son intérêt scientifique a fait l’objet d’une publication dans la revue Science Direct. Il se compose de 32 questions auxquelles on doit simplement répondre si on est d’accord ou pas d’accord. Elles abordent huit aspects de la nourriture qui peuvent rebuter: la chair animale, l’hygiène, la contamination humaine, la moisissure, la décomposition des fruits, le poisson, les légumes en décomposition et les insectes contaminants. À la fin, on vous indique votre niveau de dégoût alimentaire, par le biais d’un pourcentage précisant si vous êtes dans la moyenne, ou non.