C’est quoi le Reverse Diet, ce régime qui nous fait manger plus pour maigrir?

Le Reverse Diet, quésaco?

Les sportifs sont notamment nombreux à adopter cette stratégie lorsqu’ils participent à une compétition qui implique une sèche.Vous réparez, grâce au Reverse Diet, votre métabolisme naturel après une période de restriction. Vous allez intégrer plus de calories dans votre corps, tout en limitant la prise de masse de gras.

Le but?

L’objectif final, c’est d’atteindre son besoin journalier normal à la fin du régime. Et il n’est pas nécessaire de pratiquer du sport pour que le régime soit efficace. Toutefois, faire du fitness ou de la musculation peut booster plus encore votre métabolisme.

On s’y met comment?

Il faut savoir combien de calories vous ingérez quotidiennement. Il faudra ensuite calculer votre besoin calorique journalier, avant de définir le rythme de l’augmentation de calories. Commencez en douceur pour ne pas brusquer votre corps. Procédez par paliers entre 100 et 250 calories d’augmentation. Attention à ne pas augmenter votre apport avec de mauvaises graisses, ceux-ci doivent être répartis entre protéines, glucides et lipides. Certaines applications existent pour bénéficier d’un suivi précis. Une fois que votre poids est stable pendant dix jours, augmentez à nouveau vos calories, et ainsi de suite.