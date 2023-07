Cette vidéo TikTok explique comment repérer les véritables glaces artisanales

Dans une vidéo devenue virale sur TikTok et vue plus de 12 millions de fois, une jeune femme irlandaise met en garde les utilisateurs contre les crèmes glacées qui sont loin d’être artisanales. Et Ciara Walsh sait de quoi elle parle car elle habite en Italie, le pays de la «gelato».

Méfiez-vous des «montagnes de glaces»

La jeune femme pointe du doigt les pratiques de certains glaciers pour attirer les visiteurs, notamment ceux qui présentent «des montagnes de glaces» en vitrine avec des couleurs toujours plus flashy. Selon elle, ces glaces sont remplies de colorants et de conservateurs et n’ont rien d’artisanal. Elle estime également qu’un glacier artisanal n’expose généralement pas ses crèmes glacées de la sorte et les récipients sont recouverts par un couvercle.