Comment rendre votre pizza plus croustillante ou plus onctueuse grâce à des glaçons

,Pizza et glaçon ne font pas bon ménage à première vue et pourtant! Une nouvelle tendance, prénommée «ice pizza», est en train de devenir virale sur TikTok. Le principe? Recouvrir votre pâte à pizza de glace, avec un peu d’huile d’olive si on le souhaite, avant de l’enfourner. De cette manière, les glaçons fonderont et créeront une sauce.La pizza est ensuite garnie d’ingrédients, dont beaucoup de fromage et de poivre, avant d’être recuite très brièvement au four. Cette astuce permet de faire l’impasse sur la sauce tomate et permet de ne pas dénaturer le goût des ingrédients et de la pâte, sans la dessécher.