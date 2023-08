Est-il mauvais de boire du lait une fois adulte ?

Tu as des maux de ventre après avoir bu du lait ? Eh bien c’est normal ! Comme le prouvent de nombreuses recherches, une fois adulte, notre corps n’est plus toujours capable de bien le digérer . Explications.

Une enzyme manquante

Comme la plupart des bébés mammifères, les enfants digèrent facilement le lait grâce à une enzyme: la lactase. Cette dernière permet de couper le sucre du lait en fragments facilement absorbables. Les jeunes enfants peuvent donc boire du lait sans souffrir de maux d’estomac. Mais une fois sevrés, notre corps cesse normalement de produire cette enzyme , a priori plus nécessaire. «On naît avec cette lactase, mais au fur et à mesure, surtout si on a arrêté de boire du lait, la lactase disparaît . Le lactose n’est donc plus digéré », explique la médecin nutritionniste Catherine Lacrosnière à Europe 1. Pourtant, une fois adulte, bon nombre d’entre nous continuent de boire du lait. Résultat? Certains ledigèrent mal et ont des troubles digestifs , comme des ballonnements, voire des troubles du transit.

Faut-il arrêter de boire du lait?

Pour la spécialiste, la facilité avec laquelle nous pouvons digérer le lait serait une question d’habitude. «Il y a des populations qui continuent de boire du lait, en particulier les Scandinaves. Ils vont ainsi garder leurs lactases et n’auront aucun problème à consommer ce lait à l’âge adulte», explique-elle. On considère en Europe, que 9 à 23% des adultes sont intolérants au lactose, tandis que ce nombre monte à plus de 90% dans la population asiatique.Si pour la nutritionniste, le lait est une «très bonne source de calcium», le plus important reste d’écouter son corps. Tu ne digères pas bien le lait? Rien ne sert de te forcer. Tu peux le remplacer par du lait végétal et inclure d’autres sources de calcium dans ton alimentation, comme les épinards, les haricots et le tofu.