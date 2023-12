Et si vous passiez un réveillon de Noël sans alcool? Découvrez des alternatives délicieuses !

Et si vous n’attendiez pas le «Dry January» et que vous osiez un Noël sans alcool? Les fêtes de fin d’année seront aussi l’occasion de se lancer. Voici quelques conseils.

Du vin

C’est le nouveau défi du rayon sans alcool: proposer la même expérience gustative d’un vin, tout en garantissant l’absence d’éthanol. Les tentatives sont nombreuses ces dernières années et il n’y a qu’à plonger son nez dans les nouvelles caves qui font le pari du sans alcool pour s’en rendre compte, comme Gueule de joie à Nantes ou le Paon qui boit à Paris. Côté bouteilles, si la marque Petit Béret tente de faire la différence avec un procédé sans fermentation alcoolique, la gamme Moderato a préféré miser sur un principe de désalcoolisation pour offrir une expérience équivalente aux amateurs de vin sans alcool. La référence maintient les codes qui plaisent aux fans de Bacchus en s’intéressant de la même manière au terroir, aux cépages et au plaisir que peut procurer une dégustation. Même de grands domaines reconnus et travaillant en biodynamie comme le château La Coste s’infiltrent dans cette nouvelle mode de consommation en faisant la promesse d’offrir une dégustation équivalente aux vins traditionnels. Le domaine provençal vient ainsi de dévoiler la cuvée Nooh, qui n’est autre que la cuvée Rosé d’une Nuit ayant subi une distillation sous vide dans le but d’extraire l’alcool tout en conservant les arômes de pamplemousse, de fraise et de cerise. La Coste a vu les choses en grand en développant cette nouvelle gamme autour d’une version pétillante et d’un rosé tranquille. De son côté, le Domaine de Brau qui officie en appellation Cabardès a utilisé la même voie pour désalcooliser une gamme bachique intitulée Cypher.

Dans l’esprit d’un spiritueux

Le gin, c’est le spiritueux le plus tendance ces dernières années, parce qu’il donne l’opportunité de révéler au mieux un terroir, une identité, une histoire grâce à l’emploi de multiples ingrédients, en plus des baies de genévrier imposées par la réglementation. Et même quand on ne boit pas d’alcool, on peut aussi s’offrir une expérience gustative avec la référence du genre qui a su recréer les sensations avec son JNPR (prononcé jonipeur). La marque détonne d’autant plus dans l’univers du sans alcool que la recette est sans sucre. D’habitude, c’est l’ingrédient ultime qui permet de combler le manque de goût des boissons sans alcool. Dans sa version Nº3, JNPR embarque les subtils arômes de verveine et ne manque pas de compter sur les fameuses baies de genièvre. Le tout a été distillé dans un alambic en cuivre, comme le ferait n’importe quel autre fabricant de gin. Le succès de JNPR est emblématique de ces nouvelles boissons qui ambitionnent d’offrir le goût d’un spiritueux en usant d’herbes et d’épices. Parmi les nouveautés à servir à Noël, il y a aussi Yu No, issu d’une distillation de yuzu, de poivre de sichuan, de genièvre et de coriandre. Mais, le gin n’est pas le seul spiritueux dont on tente de reproduire l’expérience gustative. L’une des toutes dernières recettes à déguster est une liqueur à base d’extraits de plantes et d’infusions, à savoir de la racine de gentiane, de l’écorce de quinquina, de l’orange amère ou encore de la rhubarbe. Baptisée Iessi, la recette est élaborée dans une distillerie familiale italienne, à Trieste précisément.

Des bulles

Encore très peu fourni, et surtout ayant peu réussi à convaincre les consommateurs, le rayon des vins sans alcool semble réussir une percée en prenant le chemin des bulles. Les initiatives se multiplient sans oublier de se faire remarquer pour l’originalité de leur recette. L’exemple phare, c’est French bloom. Porté par Maggie Frerejean-Taittinger et la top modèle Constance Jablonski, la marque lancée en 2021 gagne ses galons jusqu’à être servie dans les plus beaux hôtels, y compris ceux comme le Four Seasons George V, à Paris, désigné comme des références pour leurs caves. L’élixir effervescent est à base de chardonnay, avec un ajout de pinot noir pour la version rosé, qui a subi un processus de désalcoolisation de façon manuelle. On est surpris par la bouche fruitée, qui trouve sa raison notamment dans l’incorporation en fin de fabrication d’arômes naturels de citron et de jus de raisin.

On peut même aller jusqu’à imaginer un accord mets et boisson sans alcool sans compter sur le raisin. C’est le pari de la nouvelle gamme Tempera qui offre une autre vision de cette expérience gustative en préférant mêler fruits et herbes aromatiques pour éviter que nous opérions une comparaison avec le breuvage de Bacchus. Développée aux côtés du grand chef Mauro Colagreco, cette sélection qui compte six recettes embarque par exemple de la tagète, de la rose, de la lavande, de la vanille ou encore du safran, pour proposer aussi bien des pétillants que des liquides que l’on pourrait apparenter à un vin blanc minéral, un rosé ou un rouge.

Des boissons fruitées

Il est loin le temps lorsqu’on ne commandait qu’un verre de jus d’orange, ou pire un gobelet d’eau, quand on devait trinquer mais qu’on ne buvait pas d’alcool. Il existe une kyrielle de nouvelles boissons fruitées à siroter telle quelle ou à utiliser en mocktail. Dans la dynamique de cette mode consistant à préserver sa santé sans sacrifier la convivialité d’un apéritif, certaines recettes font le pari d’apporter des bienfaits en plus. C’est le cas des boissons pétillantes Douze qui sont enrichies en magnésium et en vitamines B1, B2, B3, B6, B8, B9, B12. Conditionnée en canettes à quelques kilomètres de Cognac, cette nouvelle référence propose un voyage des papilles pour éviter l’ennui quand vient le moment de célébrer un événement. L’abricot est ainsi associé au zaatar, une épice orientale très courante dans les cuisines turque et libanaise. On y trouve aussi du panax ginseng, une plante originaire de Corée qui aurait des effets stimulants. Dans la canette poire et anis, des prébiotiques ont été ajoutés pour faciliter la digestion.