Feuilles d’or, truffe blanche… Découvrez la glace la plus chère au monde

Le soleil est de retour, et vous aurez peut-être envie de vous rafraîchir avec une glace. Si en général le prix d’une boule s’élève à quelques euros, ce glacier japonais a lui une vision différente de la chose. En effet, la marque de luxe Cellato a sorti l’année dernière le parfum le plus cher de toute l’histoire.

Baptisée Byakuya, soit nuit blanche en français, cette glace contient de la truffe blanche d’Alba, des feuilles d’or comestibles et des «fromages naturels» comme le parmesan et la lie de saké. La portion est vendue 880 000 ¥, soit environ 6 300 €. Un record qui a été enregistré officiellement par le Guiness Book. «Si vous avez envie de goûter à la crème glacée la plus chère du monde, vous feriez mieux d’être prêt à creuser profondément, car cela vous coûtera plus cher que des vacances en famille», écrit le livre.