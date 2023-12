KAAS, le bar à raclettes éphémère est de retour à Bruxelles

Si vous aimez le fromage et la bière, KASS est l’endroit à découvrir en cette fin d’année à Bruxelles. Comme l’an dernier, ce restaurant éphémère est installé dans la brasserie Brussels Beer Project.

C’est l’occasion de déguster une bonne raclette, comme à la montagne, avec la meule de fromage dégoulinant installée sur votre table. En guise d’accompagnement, vous avez droit à de la charcuterie et des pommes de terre bien sûr, mais aussi des petits oignons et des cornichons. Tout ça, à volonté!

Un seul menu, à volonté

La carte est hyper simple. Il y a deux sortes de fromage et le menu à volonté est proposé à 32,5 € pour les adultes et à 25 € pour les enfants. Pour y goûter, il ne faut pas tarder puisque ce restaurant éphémère est uniquement ouvert le jeudi, le vendredi et le samedi en soirée. Tout est déjà complet jusqu’au 23 décembre.