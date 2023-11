La châtaigne, un fruit aux vertus beauté insoupçonnées

S'il est indispensable d'hydrater sa peau tout au long de l'année, la saison hivernale est davantage propice à la sécheresse cutanée. Le recours à la châtaigne peut donc se révéler judicieux pour s'offrir un boost d'hydratation jusqu'au printemps. Riche en sucres et en glucides, le fruit du châtaignier hydrate la peau en profondeur, et ce de manière naturelle, tout en laissant la peau douce.

Mais ce n'est pas tout, la châtaigne est également riche en antioxydants qui, on le sait, sont connus pour participer à la protection des cellules de l'organisme - et donc de la peau - de l'effet des radicaux libres. Autrement dit, elle aide à lutter contre le vieillissement cutané.

S'il existe aujourd'hui de nombreuses huiles et eaux à base d'extrait de châtaigne, une marque s'est spécialisée dans ce fruit si particulier, mettant en lumière une innovation à mi-chemin entre la dermatologie et la cosmétique. Créé par Adéline Constance, L'Accent Cosmetics est sans aucun doute aujourd'hui l'expert en la matière, proposant du dermo-maquillage pour allier mise en beauté et bienfaits pour la peau. A la clé ? Une poudre teintée multifonction à base de châtaigne qui assure une hydratation continue et une protection UVA.