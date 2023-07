La viande cultivée arrive chez nous : ça vous dit ?

L’entreprise, qui compte l’acteur américain Leonardo DiCaprio parmi ses investisseurs, a soumis une demande auprès de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (Osav) dans le but de commercialiser ses premiers steaks de bœuf cultivés, indique-t-elle ce mercredi dans un communiqué.

Cette start-up basée à Rehovot, dans la banlieue de Tel-Aviv, a déjà déposé des demandes d’autorisation en Israël, aux États-Unis et à Singapour, mais la Suisse est « le premier pays en Europe » où elle entame des démarches, a indiqué son porte-parole à l’AFP.

En Suisse, l’entreprise Aleph Farms s’est alliée à la chaîne de supermarchés Migros – la plus grande enseigne de distribution du pays alpin – qui était entrée dans son capital en 2019, afin d’explorer le potentiel de cette nouvelle technologie.

La procédure pour approuver les nouvelles sortes de denrées alimentaires est généralement plus longue car il faut vérifier leur innocuité, explique le site de l’Osav.

Pas avant 2030

Selon une étude menée conjointement par Aleph Farms et Migros, « 74 % des consommateurs suisses sont ouverts à l’idée d’essayer de la viande cultivée », affirme la start-up israélienne dans le communiqué, à la fois par « curiosité » et par intérêt pour les questions de « durabilité » et de « bien-être des animaux », ajoute-t-elle.