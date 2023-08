Le tout premier distributeur de burgers ouvert 24h/24 débarque en Belgique

Entre 5,50€ et 11€ le burger

Le concept a été pensé par Valentin Willens, le gérant des deux friteries « Burger Time » à Grand-Halleux et Sprimont. Il prépare les burgers à l’avance et les stocke dans le distributeur, au numéro 75 de l’Avenue Pierre Clerdent. Pour pouvoir récupérer le précieux met, il faut d’abord faire son choix de burger. Compte entre 5,50€ et 11€ le sandwich végétarien ou avec viande. Il faut ensuite le mettre dans sa boîte au micro pendant un peu moins de 2 minutes pour le réchauffer. Enfin, il faut le retirer de son emballage et le placer dans le four à néon pour obtenir un pain bien croustillant. Il est bien évidemment aussi possible de réchauffer son burger chez soi si on ne souhaite pas le consommer sur place.