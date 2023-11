Manger gras rend heureux, surtout chez les jeunes

Le jus de viande qui dégouline du burger dès la première bouchée, les chips qu'on dévore à ne plus savoir comment s'arrêter, les fils de fromage qui s'étirent à n'en plus finir quand on attrape une part de pizza... Le gras n'est pas seulement un plaisir coupable, c'est une véritable source de bonheur, surtout pour la génération Z. Alors que la baisse des températures a enclenché la saison de la raclette, plus des trois quarts (78%) des jeunes de 18 à 24 ans admettent, dans une étude HelloFresh/OpinionWay qui vient de paraître, que plus un plat est gras, plus il les rend heureux.

Et puisqu'on parle de fromage justement, la jeune génération a un faible pour ce type de gras, plus que le reste de la population. En l'occurrence, on parle de 49% de jeunes qui se régalent avec de la mozzarella et d'autres fromages à pâte dure ou molle, contre 31% en moyenne chez les autres groupes d'âge. Dans le registre salé, les plats à base de viande sont jugés comme les plus réconfortants (25%). Pourquoi ? Tout est une question de texture, critère prioritaire (78%) pour estimer qu'une recette peut apporter du bonheur. Le mode de cuisson (72%) et les sauces onctueuses (62%) composent les autres manières de rendre une assiette régressive. Voilà comment la tartiflette et les frites apparaissent parmi les plats les plus réconfortants (42%). Cependant, une différence de goût se dessine entre hommes et femmes, avec pour les premiers une prédilection pour la viande (61%) et des plats gratinés au four pour les secondes (48%).