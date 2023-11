Marché de Noël: Le bar à fricadelles revient à Bruxelles, mais aussi à Liège!

Sept recettes originales

Ce bar à fricadelles a pour but de «redonner la place que la fricadelle mérite en la cuisinant de façon originale». On retrouve cette institution de la gastronomie belge déclinée de sept manières différentes, de la classique, à la version à la truffe, en passant par la Savoyarde avec du fromage à raclette, du tartare de tomates épicé et de la roquette. Chaque fricadelle est servie dans un pain brioché de boulanger. Pour le prix, comptez entre 8 € et 9 € en fonction de la version choisie.